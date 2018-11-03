FotoÄŸraf: DHA
BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yenerek zirvedeki yerini korudu
Spor Toto SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir kendi evinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 1-0 maÄŸlup etti.
53. dakikada Babel'in soldan ortasÄ±nda Mustafa Pektemek arka direkte geliÅŸine vurdu, meÅŸin yuvarlak auta gitti.
57. dakikada ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Babel'in vuruÅŸunda savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çÄ±ktÄ±.
71. dakikada Caner Erkin'in pasÄ±yla altÄ±pas önünde topla buluÅŸan Medel meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± saÄŸ çaprazdaki Mustafa Pektemek'e verdi. Mustafa'nÄ±n ÅŸutunda top kalecide kaldÄ±.
83. dakikada BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Caner Erkin'in ceza sahasÄ±na ortaladÄ±ÄŸÄ± topa Pepe kafayla vurdu, meÅŸin yuvarlak yandan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.
86. dakikada soldan ceza sahasÄ±na giren Visca dar açÄ±sÄ±na raÄŸmen sert vurdu, meÅŸin yuvarlak az farkla auta gitti.
90+6. dakikada BeÅŸiktaÅŸ beraberlik golüne yaklaÅŸtÄ±. Ceza sahasÄ±nÄ±n solundan Babel'in arka direÄŸe ortaladÄ±ÄŸÄ± topa altÄ±pas içinde Vagner Love omzuyla vurdu, kaleci Mert Günok çizgi üzerinden meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± ayaÄŸÄ±yla çÄ±kardÄ±. Pozisyonun devamÄ±nda Vida'nÄ±n tamamlamak istediÄŸi topu
Attamah kornere gönderdi.
Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 1-0 kazandÄ±. (AA)