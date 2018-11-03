Kayseri Ã–z Ä°plik Ä°ÅŸâ€™te deÄŸiÅŸim isteÄŸi

Kayseri Ã–z Ä°plik SendikasÄ±'nÄ±n yarÄ±n toplanacak olaÄŸan kongresinde deÄŸiÅŸim talebi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Kayseri Öz Ä°plik SendikasÄ± olaÄŸan kongresi yarÄ±n toplanÄ±yor. Son yÄ±llarda iÅŸçilerin, haklarÄ±nÄ± savunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle sendikaya öfkeli olduÄŸu biliniyor. Ama kongreler döneminde sendika yönetimlerine muhalefet edenler liste çÄ±karmaktan geri duruyordu.

Bu kongrede ise iÅŸçilerin taleplerinin takipçisi olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen ve kendilerine “iÅŸçilerle omuz omuza” gurubu diyen bir liste ile mevcut ÅŸube baÅŸkanÄ± Turgay Ulutürk arasÄ±nda yarÄ±ÅŸma yaÅŸanacak.

‘KRÄ°Z VAR VE BUNA KARÅžI KÄ°M NE YAPACAK GÖRECEÄžÄ°Z’

GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler; “sadece temsilcilerin deÄŸil tüm bölümlerden seçilecek bir ekibin sendikayÄ± yönetmesi gerekir derken ayrÄ±ca sendika baÅŸkanÄ± ve yönetiminin harcamalarÄ±nÄ±n ÅŸeffaf olmasÄ± gerekir” diyorlar. Yeni seçilecek yönetimin iÅŸçilerin haklarÄ±, acil talepleri ile ilgilenmek yerine kendi çÄ±karlarÄ± ile ilgilenmelerini istemediklerini söyleyen YataÅŸ’tan bir iÅŸçi, “delegelelik seçimlerinde bile bir sürü alavere dalavere döndü, delege avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile zaman harcandÄ±. Ama ülke batakta, iÅŸçilerin cebi boÅŸaldÄ±, buna karÅŸÄ± mücadele etmeyenler kendi koltuklarÄ±nÄ± korumanÄ±n derdine düÅŸüyorlar diyerek yönetime tepki gösterdi.

Form sünger iÅŸçileri ise delege seçilmek için bile adamÄ±nÄ±n olmasÄ±, mevcut yönetimin onayÄ±na tabi olmak gerektiÄŸini, en azÄ±ndan bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n bazÄ± fabrikalarda bunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini söyleyerek, “demokratikleÅŸme istiyoruz” dedi.

‘OYUMUZUN RENGÄ°NÄ° BU KÜRSÜDEN SÖYLENECEKLER BELÄ°RLER’

Ä°ÅŸçilerin haklarÄ±nÄ±n erimesine karÅŸÄ± bu kongrenin bir kürsü olmasÄ± lazÄ±m diyen bir gurup Boyteks iÅŸçisi de; “Kriz almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Domates biber alamaz hale geldik, çocuklarÄ±mÄ±za oyuncak alamÄ±yoruz. Ama bu iÅŸler için koÅŸturmasÄ± gereken sendikacÄ±lar ne yapÄ±yorlar? Hangi delegeyi nasÄ±l ele geçirip koltuÄŸumu saÄŸlama alÄ±rÄ±m derdine düÅŸüyorlar. Buradan sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ile söylüyoruz. Var mÄ±sÄ±nÄ±z? Kongre kürsüsünden söz verin. Krize karÅŸÄ± ve eriyen haklarÄ±mÄ±z için sesimizi duyuracak mÄ±sÄ±nÄ±z? Oyumuzun rengini de bu belirleyecek” diyerek taleplerini sÄ±raladÄ±lar.

Kongre yarÄ±n Tuana Restorantta toplanÄ±yor. BeÅŸ fabrikadan seçilen yaklaÅŸÄ±k 210 ve doÄŸal delegelerle 220 civarÄ± delegeyle kongre toplanÄ±yor. (Kayseri/EVRENSEL)

www.evrensel.net