Panel: Sermayenin deÄŸil, halkÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± gÃ¶zeten yerel yÃ¶netim

Mimarlar OdasÄ± tarafÄ±ndan â€˜Kriz KoÅŸullarÄ±nda Yerel YÃ¶netimler KentleÅŸme ve Demokrasiâ€™ paneli dÃ¼zenlendi.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Mimarlar OdasÄ± tarafÄ±ndan KozyataÄŸÄ± Kültür Merkezi’nde ‘Kriz KoÅŸullarÄ±nda Yerel Yönetimler KentleÅŸme ve Demokrasi’ baÅŸlÄ±klÄ± sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Meslek OdalarÄ± temsilcileri, akademisyenler, yerel yöneticiler ve uzmanlarÄ±n katÄ±ldÄ±.

Sempozyumda kentsel yerleÅŸimlerden kÄ±rsal yerleÅŸimlere kadar mahalli idarelerde yaÅŸanan deÄŸiÅŸim ve geliÅŸmelerin; toplumsal, ekonomik ve sosyal yaÅŸama, kent ve mimarlÄ±k mesleÄŸine etkileri konuÅŸuldu.

‘YAPILARIN BÜYÜKLÜÄžÜ Ä°LE ÖVÜNEN BÄ°R YÖNETÄ°M ’

Sempozyumda ilk olarak konuÅŸan Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul Büyükkent Åžubesi BaÅŸkanÄ± Esin Köymen seçimlerinden sonra tümden deÄŸiÅŸen siyasi iktidar ve idari atmosferde yerel yönetim seçimlerine gidildiÄŸini belirterek; “ArtÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± kararnameleriyle idare edilen bir ülke haline geldik” dedi. Kentlerin ve kÄ±rsal alanlarÄ±n tepeden inme kararlarla yönetildiÄŸine dikkat çeken Köymen, “Planlamadan, imar mevzuatÄ±na, yönetmeliklere ve hatta ruhsat vermeye kadar tüm sürecin Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan iÅŸletilebildiÄŸi bir ortamda yerel yönetimlerde yetkilerin ne kadar daraltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek mümkün. Bilimi dÄ±ÅŸlayan, yapÄ±larÄ±n büyüklüÄŸü ile övünen bu anlayÄ±ÅŸ mega projeleriyle övünmeyi devam ediyor. Siyasi irade yerel yönetimler üzerindeki baskÄ±sÄ± kayyÄ±m atamalarla da göstermiÅŸtir. Kentlerdeki geliÅŸmelerin insan odaklÄ± doÄŸa ve kültürel deÄŸerlere saygÄ±lÄ± çaÄŸdaÅŸ yaÅŸam koÅŸullarÄ±na uygun olmasÄ±nÄ± öngören yerel yöneticilerin gelmesi gerek” diyerek sözlerine son verdi.

‘KENTSEL DÖNÜÅžÜM ADI ALTINDA YAÄžMA

Mimarlar OdasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Eyüp Muhcu, 31 Mart 2019’da yapÄ±lacak seçimlerin tarihsel bir önemi olduÄŸunu vurgulayarak, “Yerel seçimlerle, kentlerin toplum adÄ±na sahibi olan yerel yönetimler yeniden belirlenecek. Seçim süreci mimarlÄ±ÄŸÄ±n toplumla buluÅŸmasÄ±, kentlilik bilincinin geliÅŸtirilmesi ve bu çerçevede, kent suçlarÄ±, hatalÄ± yatÄ±rÄ±m kararlarÄ±, planlama süreçleri vb konularda çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlamaktadÄ±r. Seçimlerde yaÄŸma ve otoriter anlayÄ±ÅŸtan yana olanlar teÅŸhir edilmesi ve demokratik yerelleÅŸme ve saÄŸlÄ±klÄ± kentleÅŸme anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸvik edilmesi kamusal sorumluluklarÄ±mÄ±z arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. BaÅŸta hükümet yatÄ±rÄ±m ve uygulamalarÄ±nda olmak üzere yerel yönetimlerde, devlet kurumlarÄ±nÄ±n bütününde ‘kamu ve toplum yararÄ±nÄ± merkeze alan’ bir anlayÄ±ÅŸ yerine sermayenin ihtiyaçlarÄ±na yanÄ±t veren bir yaklaÅŸÄ±mÄ± hiçbir dönemde olmadÄ±ÄŸÄ± ölçüde benimseyen bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmekteyiz. Bu anlayÄ±ÅŸ ne yazÄ±k ki kentleri ‘rantÄ±n ve sermayenin ihtiyaçlarÄ±nÄ±n maksimize edildiÄŸi’ mekanlar olarak görmektedir. Ülke topraklarÄ± kentsel dönüÅŸüm adÄ± altÄ±nda yaÄŸma alanÄ± ilan edilmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

‘YEREL YÖNETÄ°MLER HALKIN Ä°HTÄ°YACINA GÖRE ÅžEKÄ°LLENMELÄ°’

TMMOB Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz ise 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± boyunca AKP’nin tek adam rejimini egemen kÄ±labilmek için toplumun tüm kurumlarÄ±nÄ± baskÄ± altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸan politikalar uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak “Yerel yönetim politikalarÄ± tek adamÄ±n keyfine göre deÄŸil, halkÄ±n ihtiyaçlarÄ±na göre ÅŸekillendirilmelidir. 31 Mart’ta yapÄ±lacak seçimler önemlidir. Biz Mühendis ve mimarlar içinde önemlidir. Bilime tekniÄŸe aykÄ±rÄ± gördüÄŸümüz her türlü uygulamaya dava açÄ±yoruz. Ama ne yazÄ±k ki Türkiye’de hukukun uyguladÄ±ÄŸÄ± kararlara uyulmuyor. Yerel yönetimlerin sorunlarÄ±nÄ± merkezi sorunlardan ayrÄ± tutmamak gerekir. Son 16 yÄ±lda AKP’li belediyeler çÄ±kar tezgahÄ± gibi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Kamu kaynaklarÄ± talan ediliyor, yaÄŸmalanÄ±yor. Kültürel, tarihi mirasÄ±mÄ±z peÅŸkeÅŸ çekiliyor. Bizim bu noktada verdiÄŸimiz mücadele önemli. Kente ait tüm kararlar belirli sermaye gruplarÄ± tarafÄ±ndan deÄŸil de belediyeler tarafÄ±ndan halka ve meslek odalarÄ±na danÄ±ÅŸÄ±larak alÄ±nmalÄ±. ÇÄ±kar çevrelerin söyledikleri deÄŸil de toplumun söyledikleri dikkate alÄ±nmalÄ±. HalkçÄ±, toplumcu belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ± benimseyen adaylar adayÄ±mÄ±z olacaktÄ±r.

‘ORTAK MÜCADELE ALANI YARATMALIYIZ’

KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu, muhalif Belediye BaÅŸkanÄ± olarak yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÄ±ralayarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Çok ÅŸey yapmak mümkün. Meslek odalarÄ±yla toplantÄ±lar yaptÄ±k, projeler çÄ±kardÄ±k. Belediye baÅŸkanÄ±n görevi halkÄ±n yararÄ±na projeler hayata geçirmek. Ortak mücadele ortamÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman inanÄ±n çok güçlüyüz.”

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan üç oturum altÄ±nda forum düzenlendi.

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