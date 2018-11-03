ErdoÄŸan: Trump 'Halkbank konusunda talimat vereceÄŸim' dedi

ErdoÄŸan: TrumÃ¶p, Halkbank ile ilgili de 'Ä°lgili bakan arkadaÅŸlarÄ±ma hemen talimatÄ± vereceÄŸim' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile görüÅŸtüklerini ifde ederek, "Malum finans meselesi ile alakalÄ± Halk BankasÄ±'na yönelik adÄ±mlardÄ±. Bu konularÄ± kendisiyle görüÅŸtük. Bu konularla ilgili de 'Ä°lgili bakan arkadaÅŸlarÄ±ma hemen talimatÄ± vereceÄŸim' dedi" ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Paris'te düzenlenecek uluslararasÄ± toplantÄ±da da ABD BaÅŸkanÄ± Trump'la yüz yüze görüÅŸeceklerini bildirdi.

ErdoÄŸan Menbic ile ilgili olarak da "Hedefimiz bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çÄ±kmasÄ±dÄ±r. BunlarÄ±n orayÄ± terk etmesidir" dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 19:22

www.evrensel.net