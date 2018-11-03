Ä°skenderun'da 'angus' tepkisiÂ 

HastalÄ±k taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iddia edilen anguslarÄ±n Ä°skenderun'a getirilmesi tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilçesinde limana 22 Ekim'de Julia AK' isimli gemiyle getirilen anguslarÄ±n kente çeÅŸitli hastalÄ±klar getirmiÅŸ olabileceÄŸini iddia eden kurumlar basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Ä°skenderun Limakport kapÄ±sÄ± önünde bir araya gelen çok sayÄ±da kiÅŸi, "Ä°skenderun'da anguslardan dolayÄ± nefes alamÄ±yoruz" yazÄ±lÄ± pankart açtÄ±. Grup adÄ±na konuÅŸan Ä°skenderun Çevre Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Nermin YÄ±ldÄ±rÄ±m Kara, angus yüklü geminin ilçeye beraberinde sinek getirdiÄŸini bunun çeÅŸitli hastalÄ±klara yol açabileceÄŸini savundu. Juli Ak gemisinin Ä°zmir'de 22 gün bekletildikten sonra Ä°skenderun’a getirilip boÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ±n soru iÅŸaretlerinin oluÅŸmasÄ±na neden olduÄŸunu belirten Kara ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Büyük ve küçükbaÅŸ canlÄ± hayvanlarÄ± taÅŸÄ±yan gemilerden tahliye iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda kent merkezinde ve limana yakÄ±n civar mahallelerde insanlarÄ±n genzini yakan, nefes almayÄ± engelleyen yoÄŸun ve aÄŸÄ±r bir koku yayÄ±ldÄ±. CanlÄ± hayvan sevkiyatÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z coÄŸrafyada var olmayan sinek türleri hayvanlarla beraber geldi. Bu da sineklerle beraber bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara neden olacaktÄ±r. CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nÄ±n daha saÄŸlÄ±klÄ± ve güvenilir bir izleme sistemi ile yapÄ±labilmesi için baÄŸÄ±msÄ±z veteriner birliklerinin de sisteme entegre edilmesi ve ülkeye giriÅŸ noktalarÄ±nda teknik donanÄ±ma sahip alanlarda denetlenmesi gerekir. Bundan sonra sevkiyatlar sÄ±rasÄ±nda meskun mahallerden uzak, mahal dÄ±ÅŸÄ±ndaki yerlerden yapÄ±lmasÄ± ve hayvanlarÄ±n sÄ±kÄ± veteriner kontrolünden geçmeleri gerekmektedir" dedi. (Hatay/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 19:20

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