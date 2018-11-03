DP Wolrdâ€™de baÅŸka makine kullanmayÄ± kabul etmeyen iÅŸÃ§iler iÅŸten atÄ±ldÄ±

Kocaeli DP Worldâ€™de QC operatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapan iÅŸÃ§iler iÅŸ gÃ¼venlikleri iÃ§in baÅŸka makine kullanmayÄ± reddetti, tazminatsÄ±z iÅŸten atÄ±ldÄ±.Â

Kocaeli’de dünya çapÄ±nda faaliyet sürdüren DP World’un YarÄ±mca LimanÄ±’nda iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ± yaÅŸandÄ±.

Edinilen bilgilere göre DP World YarÄ±mca LimanÄ±’nda QC operatörlüÄŸü yapan iÅŸçilerin iÅŸ sözleÅŸmesinde bulunmamasÄ±na raÄŸmen baÅŸka makineler kullandÄ±rÄ±lmak istendi, bunun için iÅŸçilerin iÅŸ tanÄ±mlarÄ± deÄŸiÅŸtirilmek istendi. QC operatörlerine iletilen bilgi mesajÄ±nda “Sizlerden farklÄ± makineleri kullanmanÄ±zÄ± talep etmekteyiz. Bu uygulama görev tanÄ±mÄ±za eklenmiÅŸtir. Görev tanÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ±n son hali sizlere vardiya amirleriniz tarafÄ±ndan ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak olup, imzalayarak vardiya amirlerinize teslim etmenizi rica ederiz” denildi.

Gelen bu mesaja tepki gösteren QC operatörleri iÅŸ güvenli bakÄ±mÄ±ndan da sözleÅŸmelerine uygun ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmemesi gerektiÄŸini ve baÅŸka makinelerin kullanmanÄ±n iÅŸ güvenliÄŸini tehlikeye düÅŸüreceÄŸini belirtmelerine raÄŸmen iÅŸveren vekillerinin Ä±srarÄ±ndan vazgeçmesini saÄŸlayamadÄ±.

5 OPERATÖR TAZMÄ°NATSIZ Ä°ÅžTEN ATILDI

Edinilen bilgilere göre tüm operatörlerin karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen iÅŸçilerin ‘’iÅŸinizden olursunuz’’ tehdidi ile birçok operatör yaslara aykÄ±rÄ± sözleÅŸmeyi imzalamak durumunda kaldÄ±. Tüm baskÄ±lara raÄŸmen imzalamayan 5 QC operatörü ise iÅŸten atÄ±ldÄ±. Üstelik QC operatörleri tazminatsÄ±z olarak iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LER YARGIYA BAÅžVURACAK

Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan operatörler, kendilerine yasalara aykÄ±rÄ± bir davranÄ±ÅŸÄ±n sergilendiÄŸini ve konu ile ilgili yasal haklarÄ±nÄ± arayacaklarÄ±nÄ± belirtti. AvukatlarÄ± ile görüÅŸme yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler iÅŸe iade davalarÄ± ile birlikte kötü niyet tazminatÄ± da talep edeceklerini belirtti. Kendilerinin limanÄ±n kuruluÅŸundan itibaren büyük emek harcadÄ±klarÄ±nÄ± ve hiçbir iÅŸ disiplinini bozucu davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±na raÄŸmen yasal olmayan bir metne imza atmadÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler yargÄ± yolu ile iÅŸe döneceklerine inandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

AyrÄ±ca iÅŸlerinden atÄ±lan iÅŸçilerin yaÅŸananlarÄ± DP World’un Ä°ngiltere de bulunan merkezine de ilettiklerini ve konunun aydÄ±nlanmasÄ± ve iÅŸyerinde ki bu tip usulsüz davranÄ±ÅŸlarÄ±n son bulmasÄ± için çaba içerisin de olacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Bu geliÅŸmeler den sonra deÄŸiÅŸik bölümlerde de iÅŸçiler ‘’her an iÅŸten atÄ±labiliriz’’ korkusu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirttiler. (Kocaeli/EVRENSEL)

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