KaramollaoÄŸlu: Mesele Ä°slamâ€™Ä±n hakikatin tarafÄ±nda duruyor olmasÄ±

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, hÃ¼kÃ¼metin Cihangir Ä°slam'a yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, partisinin ‘Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ve Ä°l MüfettiÅŸleri ToplantÄ±sÄ±’nda konuÅŸtu. Yerel seçim öncesi yapacaklarÄ± ‘Hamle ToplantÄ±larÄ±’nÄ±n konseptini açÄ±klayan KaramollaoÄŸlu, Saadet Partisi milletvekili Prof. Cihangir Ä°slam’a yönelik hükümet kanadÄ±ndan gelen açÄ±klamalara tepki gösterdi.

Ä°ktidara ‘bu ülkeyi siz mahvettiniz’ diyen KaramollaoÄŸlu, “Türkiye’nin bekasÄ± ile AK Parti’nin bekasÄ± aynÄ± kefeye konulamaz. Ne ulemadan ne de ilim erbabÄ±ndan bir tane eleÅŸtiren çÄ±kmÄ±yor. Ne hakimler gerekeni yapabiliyor ne de gazeteciler doÄŸruyu söylüyor. BabayiÄŸitseniz çÄ±kÄ±n doÄŸrularÄ± söyleyin bakalÄ±m! Herkes bilsin ki yalakalarla bu ülke ayaÄŸa kalkamaz” dedi.

‘ADALETÄ°N ÜZERÄ°NE BETON DÖKTÜLER’

KaramollaoÄŸlu’nun açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

BakÄ±nÄ±z; vatan millet diyerek; kul hakkÄ±na giren, akrabalarÄ±na yandaÅŸlarÄ±na ulufe gibi kadro daÄŸÄ±tan, ihalelerden pastanÄ±n en büyük dilimini almak için yarÄ±ÅŸanlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Milletin partisiyiz diyerek; servetlerine servet katan, kendinden olmayan herkesi susturan, bir zihniyet ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. GeçmiÅŸte bu ülkede yaÅŸanan hukuksuzluklarÄ±n, adaletsizliklerin hesabÄ±nÄ± sormak için yola çÄ±ktÄ±lar. Ancak ÅŸimdi adaletin üzerine beton döktüler. AdaletsizliÄŸi, adalet diye pazarlayanlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Her cuma hutbelerde okunan ‘Allah iyiliÄŸi, adaleti ve akrabayÄ± gözetmeyi emreder’ ayetini akrabalarÄ± devlet kadrolarÄ±na yerleÅŸtirmek, bütün kurumlarÄ± aile ÅŸirketine çevirmek olarak algÄ±ladÄ±lar. GeldiÄŸimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti’ni bir kabile devleti gibi yönetenlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

YALAKALARLA BU ÜLKE AYAÄžA KALKAMAZ

Ä°ddia ediyorlar ki Cihangir Ä°slam Bey yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma ile 15 Temmuz darbesine karÅŸÄ± gösterilen direniÅŸi aÅŸaÄŸÄ±lamÄ±ÅŸ, darbenin yanÄ±nda yer almÄ±ÅŸ! HayatÄ± boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiÅŸ bir insanÄ±, FETÖ ile yÄ±llar boyu iÅŸ tutmuÅŸ insanlarÄ±n darbeci diye eleÅŸtirmesi akla mantÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸar mÄ±? 15 Temmuz gecesi daha cumhurbaÅŸkanÄ± çaÄŸrÄ± yapmadan sokaÄŸa çÄ±kan ve sabaha kadar darbecilerle mücadele eden bir insanÄ±n bu duruÅŸu aÅŸaÄŸÄ±lamasÄ± akla mantÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸar mÄ±? Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafÄ±nda tavizsiz bir ÅŸekilde duruyor olmasÄ±dÄ±r. Ya bu ülkeyi siz mahvettiniz. Türkiye’nin bekasÄ± ile AK Parti’nin bekasÄ± aynÄ± kefeye konulamaz. Ne ulemadan ne de ilim erbabÄ±ndan bir tane eleÅŸtiren çÄ±kmÄ±yor. Ne hakimler gerekeni yapabiliyor ne de gazeteciler doÄŸruyu söylüyor. BabayiÄŸitseniz çÄ±kÄ±n doÄŸrularÄ± söyleyin bakalÄ±m! Herkes bilsin ki yalakalarla bu ülke ayaÄŸa kalkamaz.

‘KÄ°RLENDÄ°LER ARTIK ÜLKEMÄ°ZÄ° KÄ°RLETÄ°YORLAR’

KardeÅŸlerim iktidar sahipleri yoruldular artÄ±k milletimizi yoruyorlar. YÄ±prandÄ±lar artÄ±k memleketimizi yÄ±pratÄ±yorlar. Kirlendiler artÄ±k ülkemizi kirletiyorlar. Kendi partilerinin bekasÄ± ile Türkiye’nin bekasÄ±nÄ± bir görüyorlar. Adeta Türkiye’nin kaderi ile partilerinin kaderini bir tutup milleti tehdit ediyorlar. BakÄ±nÄ±z ülkemizin ve yeryüzünün hali ortadadÄ±r. Biz bütün bu çürüme ve bozulma görüntülerine raÄŸmen ümit varÄ±z. Çünkü ümitsizlik bizim inancÄ±mÄ±zda yoktur. Åžartlar ve yaÅŸanan geliÅŸmeler ne olursa olsun hem ülkemiz hem de bütün insanlÄ±k bizim ayaÄŸa kalkmamÄ±zÄ± beklemektedir.

31 MART ÇARE SÄ°YASETÄ° Ä°ÇÄ°N BÄ°R FIRSATTIR

Saadet Partisi; siyaseti mal ve ikbal için deÄŸil, ÅŸan ve ÅŸöhret için deÄŸil, makam ve mevki için deÄŸil, Allah rÄ±zasÄ± için yapan bir kadronun adÄ±dÄ±r. Bu kadro kimseye tuzak kurmaz. Bu kadro gizli kapaklÄ± iÅŸlerde bulunmaz. Bu kadronun tek bir derdi vardÄ±r, bu ülkeye, bu millete olan hizmet aÅŸkÄ±, hizmet sevdasÄ±. Sizler Türkiye’nin umudusunuz. O zaman iÅŸte fÄ±rsat; yÄ±lmak yok, bÄ±kmak yok, yorulmak yok. 31 Marta kadar köy köy, ilçe ilçe dolaÅŸacaÄŸÄ±z. DaÄŸ-mezra ayÄ±rmayacaÄŸÄ±z. Sokaktan caddeye, Twitter’dan Youtube her yerde olacaÄŸÄ±z. Her sahada en aktif çalÄ±ÅŸmayÄ± biz yapacaÄŸÄ±z. Her kapÄ±ya gideceÄŸiz. Her eli tutacaÄŸÄ±z. Her yüreÄŸe dokunacaÄŸÄ±z. 80 milyonu kucaklayacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah 1 Nisan sabahÄ± yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye’ye uyanacaÄŸÄ±z. Zafer inananlarÄ±ndÄ±r ve zafer yakÄ±ndÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

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