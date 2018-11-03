Ã–zgÃ¼r Gazeteciler Ä°nisiyatifi Ekim raporu: Gazeteciler tehdit altÄ±nda

Ekim ayÄ±nda 1 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 15 gazeteci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve 1 gazetecinin tutuklandÄ±.

Türkiye'de gazetecilerin baskÄ± ve tehdit altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten ÖGÄ° Sözcüsü HakkÄ± Boltan, Ekim ayÄ±nda 1 gazetecinin öldürüldüÄŸü, 15 gazetecinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve 1 gazetecinin ise tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi (ÖGÄ°), gazetecilere yönelik hak ihlallerini içeren Ekim ayÄ± raporunu, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesinde açÄ±kladÄ±. Raporun Türkçesini ÖGÄ° Sözcüsü HakkÄ± Boltan, Kürtçesini ise Gazeteci Roza Metina okudu. Boltan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda yaÅŸanan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini kÄ±nayarak, suçlularÄ±n ve suç ortaklarÄ±nÄ±n derhal yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ekim ayÄ±nda gazetecilere yönelik gerçekleÅŸtirilen baskÄ± ve katliamlara dikkat çeken Boltan, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren gazetecileri andÄ±. Boltan, Adana'nÄ±n Seyhan ilçesinde 14 Ekim 2014'te bisikletle gazete daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Azadiya Welat Gazetesi çalÄ±ÅŸanÄ± Kadri BaÄŸdu cinayetini hatÄ±rlatarak, "BaÄŸdu cinayetinde hala bir arpa boyu yol alÄ±nmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± bir kez daha kÄ±nÄ±yoruz. IÅžÄ°D'li Servet Koç'un itiraflarÄ±na raÄŸmen BaÄŸdu cinayetinin aydÄ±nlatÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± siyasal perspektifin bir engeli olarak görüyoruz. Yine 29 Ekim'de özgür basÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±na uzun yÄ±llar emek veren Mamoste Kadri Kaya'yÄ± amansÄ±z bir hastalÄ±k sonucu kaybettik. DeÄŸerli meslektaÅŸÄ±mÄ±z Kadri Kaya'ya Allahtan rahmet, acÄ±lÄ± ailesine, özgür basÄ±n emekçilerine ve sevenlerine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" dedi.

Yine, gazetecilere ve basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na yönelik keyfi tutumlar, kesilen idari ve hukuki cezalarÄ±n kangrene dönüÅŸtüÄŸünü vurgulayan Boltan, "Muhalif medya uydu üzerinden yayÄ±n yapmak için frekans alamÄ±yor ve yayÄ±n yapamÄ±yor. KâÄŸÄ±da gelen fahiÅŸ zamlardan kaynaklÄ± yazÄ±lÄ± basÄ±nda her geçen gün bir yenisi kapanÄ±yor. Gazeteciler üzerinde cezai iÅŸlemler pervasÄ±zca uygulanÄ±yor. Kimi gazeteciye 'adli kontrol ÅŸartÄ±' konularak yazmasÄ±nÄ± engellenirken, kimisi de para cezalarÄ± ile yÄ±ldÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Birçok gazeteci mahkeme kapÄ±larÄ±nda süründürülmeye devam ediliyor. Tutuklanan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸarÄ±da çalÄ±ÅŸanlar üzerinde bir tehdit olarak gösteriliyor. Her türlü zorluÄŸa raÄŸmen çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren gazeteciler ise, her an evinin ve çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinin basÄ±lmasÄ± tehdidi altÄ±ndadÄ±r" diye konuÅŸtu.

15 GÖZALTI, 42 YARGILAMA, 1 ÖLÜM

Ekim ayÄ±nda Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci sayÄ±sÄ±nÄ±n 172 olduÄŸuna iÅŸaret eden Boltan, bu ay içnde 15 gazetecinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 1 gazetecinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 1 gazeteci hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 42 gazetecinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, 5 gazeteciye 12 yÄ±l, ay, 27 gün hapis cezasÄ± verildiÄŸi, 1 gazetecinin öldürüldüÄŸü, 1 gazetecinin sürgün edildiÄŸi, 2 gazetecinin tahliye edildiÄŸini ve 6 gazetecinin iÅŸine son verildiÄŸini açÄ±kladÄ±. (DiyarbakÄ±r/MA)

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