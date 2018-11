Ã–zgÃ¼r Gazeteciler Ä°nisiyatifi Ekim raporu: Gazeteciler tehdit altÄ±nda

Ekim ayında 1 gazetecinin öldürüldü, 15 gazeteci gözaltına alındı ve 1 gazetecinin tutuklandı.

Türkiye'de gazetecilerin baskı ve tehdit altında çalıştıklarını belirten ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan, Ekim ayında 1 gazetecinin öldürüldüğü, 15 gazetecinin gözaltına alındığı ve 1 gazetecinin ise tutuklandığını söyledi.

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), gazetecilere yönelik hak ihlallerini içeren Ekim ayı raporunu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesinde açıkladı. Raporun Türkçesini ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan, Kürtçesini ise Gazeteci Roza Metina okudu. Boltan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini kınayarak, suçluların ve suç ortaklarının derhal yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

Ekim ayında gazetecilere yönelik gerçekleştirilen baskı ve katliamlara dikkat çeken Boltan, yaşamını yitiren gazetecileri andı. Boltan, Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 Ekim 2014'te bisikletle gazete dağıtımı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Kadri Bağdu cinayetini hatırlatarak, "Bağdu cinayetinde hala bir arpa boyu yol alınmamış olmasını bir kez daha kınıyoruz. IŞİD'li Servet Koç'un itiraflarına rağmen Bağdu cinayetinin aydınlatılmamış olmasını siyasal perspektifin bir engeli olarak görüyoruz. Yine 29 Ekim'de özgür basın çalışmalarına uzun yıllar emek veren Mamoste Kadri Kaya'yı amansız bir hastalık sonucu kaybettik. Değerli meslektaşımız Kadri Kaya'ya Allahtan rahmet, acılı ailesine, özgür basın emekçilerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Yine, gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik keyfi tutumlar, kesilen idari ve hukuki cezaların kangrene dönüştüğünü vurgulayan Boltan, "Muhalif medya uydu üzerinden yayın yapmak için frekans alamıyor ve yayın yapamıyor. Kâğıda gelen fahiş zamlardan kaynaklı yazılı basında her geçen gün bir yenisi kapanıyor. Gazeteciler üzerinde cezai işlemler pervasızca uygulanıyor. Kimi gazeteciye 'adli kontrol şartı' konularak yazmasını engellenirken, kimisi de para cezaları ile yıldırılmaya çalışılıyor. Birçok gazeteci mahkeme kapılarında süründürülmeye devam ediliyor. Tutuklanan meslektaşlarımız dışarıda çalışanlar üzerinde bir tehdit olarak gösteriliyor. Her türlü zorluğa rağmen çalışmalarını sürdüren gazeteciler ise, her an evinin ve çalıştığı işyerinin basılması tehdidi altındadır" diye konuştu.

15 GÖZALTI, 42 YARGILAMA, 1 ÖLÜM

Ekim ayında Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci sayısının 172 olduğuna işaret eden Boltan, bu ay içnde 15 gazetecinin gözaltına alındığı, 1 gazetecinin tutuklandığı, 1 gazeteci hakkında dava açıldığı, 42 gazetecinin yargılandığı, 5 gazeteciye 12 yıl, ay, 27 gün hapis cezası verildiği, 1 gazetecinin öldürüldüğü, 1 gazetecinin sürgün edildiği, 2 gazetecinin tahliye edildiğini ve 6 gazetecinin işine son verildiğini açıkladı. (Diyarbakır/MA)

