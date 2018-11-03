Belediye-Ä°ÅŸ genel kurulu toplandÄ±Â 

TÃ¼rk-Ä°ÅŸâ€™e BaÄŸlÄ± Belediye-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, 11. OlaÄŸan Genel Kuruluâ€™nu topladÄ±.

Türk-Ä°ÅŸ’e BaÄŸlÄ± Belediye-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, 11. OlaÄŸan Genel Kurulu’nu topladÄ±. Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) Salonunda iki gün sürecek olan genel kurul, ikinci gün yeni yönetimi ve Türk-Ä°ÅŸ delegelerini belirleyecek olan seçimle sona erecek.

Delegelerin yanÄ±sÄ±ra çok sayÄ±da sendika yöneticisi, CHP Ä°stanbul Milletvekili Fethi AçÄ±kel, CHP Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, HDP Mersin Milletvekili RÄ±dvan Turan, Emek Partisi Merkez Yöneticisi Fevzi Ayber gibi siyasi parti temsilcileri konuk olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± genel kurulda, açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Belediye-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkan Nihat Yurdakul yaptÄ±.

Yurdakul, konuÅŸmasÄ±nda sendikalarÄ±n gücünü emekçilerden almasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekerek, “Sendikalar kim haksÄ±zlÄ±k yapÄ±yorsa onun karÅŸÄ±sÄ±nda, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayanÄ±n da yanÄ±nda olmalÄ±. Bizim hedefimiz demokrasi, hukuk, özgürlük üretmek, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± kimseye muhtaç ettirmemek” dedi. Yurdakul, Türk-Ä°ÅŸ'i de krizin faturasÄ±nÄ± ödememe mücadelesinde göreve çaÄŸÄ±rdÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net