Otomobil Ã§arpan temizlik iÅŸÃ§isi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kocaeli'de Ã§Ã¶p toplarken otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu sol ayaÄŸÄ± kopan belediye temizlik iÅŸÃ§isi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kocaeli'nin DarÄ±ca ilçesinde, çöp toplarken otomobilin çarpmasÄ± sonucu sol ayaÄŸÄ± kopan belediyede temizlik iÅŸçisi ErdoÄŸan DuranoÄŸlu (43), kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kaza, gece yarÄ±sÄ± DarÄ±ca'da Åžantiye Sokak'ta meydana geldi. Ä°stanbul yönüne giden ve plakasÄ± ile sürücününün kimliÄŸi henüz belirlenemeyen otomobil, belediyenin çöp toplama kamyonuna doÄŸru hÄ±zla yaklaÅŸtÄ±. Üzerlerine gelen otomobili gören temizlik iÅŸçisi ErdoÄŸan DuranoÄŸlu, kendisini çöp kamyonunun arkasÄ±na atmak istedi. Ancak, otomobil DuranoÄŸlu'nun sol ayaÄŸÄ±na çarpÄ±p kopardÄ±.

Olay sonrasÄ±nda otomobil sürücüsü hÄ±zla kaçarken, ErdoÄŸan DuranoÄŸlu'nun arkadaÅŸlarÄ± 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, aÄŸÄ±r yaralÄ± DuranoÄŸlu'nu kopan ayaÄŸÄ±yla birlikte yaralÄ±yÄ± Gebze Merkez Hastanesi'ne götürdü. Burada saatlerce süren ameliyatla yaralÄ± iÅŸçinin kopan ayaÄŸÄ± yerine dikildi. Ancak, ErdoÄŸan DuranoÄŸlu aÅŸÄ±rÄ± kan kaybÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ErdoÄŸan DuranoÄŸlu'nun cenazesi, otopsi sonrasÄ±nda DarÄ±ca Ulu ÇÄ±nar Cami'nde kÄ±lÄ±nan öÄŸle namazÄ± sonrasÄ±nda Nene Hatun MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakÄ±nlarÄ±nÄ±n getirip polise teslim ettiÄŸi öÄŸrenildi. SoruÅŸturmanÄ±n sürdüÄŸü belirtildi. (DHA)

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