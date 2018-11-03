AydÄ±n'da jeotermal enerji santraline tepki

AydÄ±n KÄ±zÄ±lcakÃ¶yâ€™e yapÄ±lmak istenen JESâ€™e karÅŸÄ± bÃ¶lge halkÄ± eylem yaptÄ±.

AydÄ±n'Ä±n Efeler ilçesinde yapÄ±lmasÄ± planlanan jeotermal enerji santraline karÅŸÄ± bir araya gelen yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± eylem düzenledi. AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi önünde toplanan yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±, ellerinde döviz ve pankartlarla Atatürk Kent MeydanÄ±'na yürüdü.

Burada açÄ±klama yapan avukat AkÄ±n Yakan, KÄ±zÄ±lcaköy Mahallesi halkÄ±nÄ±n jeotermal tesis istemediÄŸini, bunun için protesto eylemi yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Jeotermal tesisin 56 megavat güçte kurulmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Yakan, “YerleÅŸim yerine bu kadar yakÄ±n noktalarda santral kurulmasÄ± açÄ±kça yasalara, tüm ulusal ve uluslararasÄ± normlara aykÄ±rÄ±. Santral kurulmak istenen alan birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m alanÄ±. Burada hiçbir ÅŸekilde jeotermal santral yapÄ±lamaz” dedi.

Eyleme katÄ±lan vatandaÅŸlardan Vacide UyanÄ±k jeotermalin doÄŸaya zarar verdiÄŸini nedenle yürüyüÅŸe katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. YürüyüÅŸe, CHP AydÄ±n Milletvekili Süleyman Bülbül ve AydÄ±n Baro BaÅŸkanÄ± Gökhan Bozkurt da katÄ±ldÄ±. (AydÄ±n/AA)

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