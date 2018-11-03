Kabil'de bir ABD askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan'da NATO bÃ¼nyesinde gÃ¶revli bir ABD askeri uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼.

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil’de bir ABD askeri öldürüldü. Ülkedeki NATO bünyesinde görevli KararlÄ± Destek Misyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, baÅŸkent Kabil'de ABD askerlerinin, bir Afgan askerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SaldÄ±rÄ±da bir ABD askerinin öldüÄŸü, bir ABD askerinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada, saldÄ±rganÄ±n bir diÄŸer Afgan askeri tarafÄ±ndan vurularak öldürüldüÄŸü kaydedildi. (AA)

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