103 Korkmaz Ä°nsan BarÄ±ÅŸ ve Dostluk TurnuvasÄ±â€™nda sona doÄŸru

Korkmaz Tedikâ€™in babasÄ± ErdoÄŸan Tedik: O gÃ¼n barÄ±ÅŸ diyorduk bugÃ¼n de barÄ±ÅŸ demeye devam edeceÄŸiz.

10 Ekim Ankara katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ‘103 Korkmaz Ä°nsan’ adÄ±na düzenlenen barÄ±ÅŸ ve dostluk turnuvasÄ± final maçlarÄ± oynanacak. 10 Ekim 2015’te Ankara tren garÄ± önündeki katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden ‘103 Korkmaz Ä°nsan’ adÄ±na düzenlenen turnuvanÄ±n finalinde erkeklerde HDP Kepez ve Yavuzeli Kültür DerneÄŸi takÄ±mlarÄ±, kadÄ±nlar finalinde ise KonyaaltÄ± Cemevi ile Alyazma karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

‘ASIL SORUMLULAR YARGILANMALI’

Turnuvada siyasi partilerin, sendikalarÄ±n, derneklerin, kadÄ±nlarÄ±n, gençlerin ve iÅŸçilerin oluÅŸturduÄŸu takÄ±mlar renkli görüntüler oluÅŸturdu. TurnuvayÄ± Evrensel’e deÄŸerlendiren Ankara Gar katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Emek Partisi üyesi Korkmaz Tedik’in babasÄ± ErdoÄŸan Tedik, turnuvaya katÄ±lan herkese teÅŸekkür ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Korkmaz insanlarÄ±n bize bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ dostluk ve demokrasi mücadelesini sürdüreceÄŸiz ve asÄ±l sorumlular yargÄ± önüne çÄ±kana kadar mücadelemiz devam edecek. O gün barÄ±ÅŸ diyorduk bugün de barÄ±ÅŸ demeye devam edeceÄŸiz.”

ÇHD üyesi Ödül HancÄ±, barÄ±ÅŸ talebinde bulunan ve bu uÄŸurda hayatlarÄ±nÄ± kaybeden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z için düzenlenen turnuvanÄ±n gittikçe büyüyen, geniÅŸ kitlelere hitap eden dostluÄŸun ve kardeÅŸliÄŸin pekiÅŸtiÄŸi bir organizasyona dönüÅŸtüÄŸünü söyledi. ÇHD olarak ikinci maçta elendiklerini fakat her maçta birlikteyiz mesajÄ± verdiklerini belirten HancÄ± “Orada hem hayatÄ±nÄ± kaybeden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± andÄ±k hem de yeni arkadaÅŸlar edindik. Bu katliamÄ±n asÄ±l faillerinin dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸunu durmadan hatÄ±rlatmak ve bunun hesabÄ±nÄ± sormak için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z.”

‘Ä°YÄ°YÄ°M’ DEDÄ°ÄžÄ°ME UTANDIÄžIM GÜNDÜ

Yavuzeli Kültür DerneÄŸi adÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Mustafa Güler de turnuvaya 3 takÄ±mla katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak “Dernek, gençlik ve kadÄ±n takÄ±mÄ± olarak 3 yÄ±ldÄ±r turnuvaya katÄ±lÄ±yoruz. 10 Ekim Ankara katliamÄ±nda ben de oradaydÄ±m. Kurtulanlardan biriyim. ArayanlarÄ±n nasÄ±lsÄ±n sorusuna üzülerek söylüyorum ‘iyiyim’ dediÄŸime utandÄ±ÄŸÄ±m gündü. UnutamayacaÄŸÄ±m o günü” dedi. AdÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r bir turnuva olduÄŸunu dile getiren Güler “103 Korkmaz Ä°nsanÄ± unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z. Elbet bir gün hesabÄ± sorulacak bunun bilincindeyiz” dedi.

KADINLAR DA SAHADA

‘Mirabel KardeÅŸler’ adÄ±na konuÅŸan Huriye Tuzluyort ise Ankara’da katledilen 103 insanÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ, emek ve demokrasi mücadelesini devam ettirdiklerini ifade ederek “AntalyalÄ± kadÄ±nlar olarak sesimizi geniÅŸ kitlelere duyurmak için mücadele etmeye devam edeceÄŸiz. Erkek egemen toplumda kadÄ±nlar olarak biz de varÄ±z. EÅŸitlik özgürlük taleplerimizi sahalarda da dile getirmek için bu turnuvaya katÄ±ldÄ±k” diye konuÅŸtu. (Antalya/EVRENSEL)

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