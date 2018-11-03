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FotoÄŸraf: AA
ErdoÄŸan Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
03 KasÄ±m 2018 16:25
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko ile görüÅŸmesi sona erdi.
ErdoÄŸan ve PoroÅŸenko'nun Mabeyn KöÅŸkü'ndeki baÅŸ baÅŸa görüÅŸmesi, basÄ±na kapalÄ± 1 saat 15 dakika sürdü.
Öte yandan Mabeyn KöÅŸkü'nde, Türkiye ve Ukrayna bayraklarÄ± göndere çekildi. (AA)
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