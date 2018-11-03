ErdoÄŸan Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

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ErdoÄŸan Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

    • 03 KasÄ±m 2018 16:25

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko ile görüÅŸmesi sona erdi.

    ErdoÄŸan ve PoroÅŸenko'nun Mabeyn KöÅŸkü'ndeki baÅŸ baÅŸa görüÅŸmesi, basÄ±na kapalÄ± 1 saat 15 dakika sürdü.

    Öte yandan Mabeyn KöÅŸkü'nde, Türkiye ve Ukrayna bayraklarÄ± göndere çekildi. (AA)

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