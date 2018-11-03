Tarihi camiye PVC'den giriÅŸ yaptÄ±lar

AdapazarÄ±'da 4 yÄ±l Ã¶nce restorasyonu tamamlanan tarihi AÄŸa Camii'nin giriÅŸine PVC doÄŸramadan eklenti yapÄ±ldÄ±.

AdapazarÄ± merkezinde sadeliÄŸiyle dikkat çeken 200 yÄ±llÄ±k AÄŸa Camisi, 2014 yÄ±lÄ±nda AnÄ±tlar Yüksek Kurulu tarafÄ±ndan restore edildi. 2014 Haziran'Ä±nda restorasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±ktan sonra yeniden ibadete açÄ±lan camiye yapÄ±lan eklentiler tepki çekti. Bahçesine bir imam odasÄ± inÅŸa edilen camiye, ardÄ±ndan 'neon' Ä±ÅŸÄ±klarla bir tabela yapÄ±ldÄ± ve sonrasÄ±nda ÅŸikayetler üzerine tabela kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Daha sonra giriÅŸ kapÄ±sÄ±ndaki ahÅŸap sundurmanÄ±n altÄ±na yapÄ±lan ilave giriÅŸ bölümü de AnÄ±tlar Yüksek Kurulu'nun kararÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bir süre sonra ise caminin bahçesine tente gerildi, duvarlara, pencerelerine ve minaresine yeÅŸil, sarÄ± ve turuncu renkli parlak Ä±ÅŸÄ±klar takÄ±ldÄ±.

'PVC DOÄžRAMADAN GÄ°RÄ°Åž YAPILDI'

Kent sakinlerinin tepkisine raÄŸmen cami yönetimi bu eklentileri kaldÄ±rmazken, son olarak da caminin giriÅŸ kapÄ±sÄ±ndaki ahÅŸap sundurmanÄ±n altÄ±na 'PVC' diye bilinen plastik doÄŸramadan eklenti yapÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar, tarihi caminin dokusuna aykÄ±rÄ± eklentilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± istedi. (DHA)

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