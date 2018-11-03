â€˜Otlu peynir artÄ±k lÃ¼ks olduâ€™

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaÅŸÄ±n alÄ±m gÃ¼cÃ¼ dÃ¼ÅŸerken VanlÄ± peynir Ã¼reticileri de dertli: Bu kriz ortamÄ±nda Vanâ€™Ä±n otlu peyniri de lÃ¼ks oldu.

Yüksek kesimlerde yetiÅŸen bitkilerin karÄ±ÅŸÄ±mÄ±yla yapÄ±lan otlu peynire “coÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi” verilmesine raÄŸmen peynir satÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yüzü gülmüyor. Ekonomik krizden kaynaklÄ± halkÄ±n alÄ±m gücünün düÅŸtüÄŸünü belirten peynirciler, “Bu kriz ortamÄ±nda Van’Ä±n otlu peyniri de lüks oldu” dedi.

Van’Ä±n yüksek kesimlerinde yetiÅŸen Pûng, catir, sîrik, mend, helis ve siyabo gibi otlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±yla hazÄ±rlanan ve kilosu 30-35 TL arasÄ±nda satÄ±lan otlu peyniri tüketmek artÄ±k bir lüks haline geldi. 1978 yÄ±lÄ±ndan beri Van’da peynircilik yapan HacÄ± Mühtillah CoÅŸar, Van’Ä±n otlu peynirinin sezonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama buna raÄŸmen iÅŸlerin istedikleri düzeyde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. CoÅŸar, yaÅŸanan ekonomik kriz ve iÅŸsizliÄŸin gün geçtikçe artmasÄ±ndan dolayÄ± peynir alÄ±mÄ±nda da büyük bir düÅŸüÅŸün yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. CoÅŸar, “Ä°nsanlar çalÄ±ÅŸmazsa para kazanamaz. Para kazanamadÄ±ÄŸÄ± için de gelip bizden peynir almaz. Zaten hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gidiyor. Ä°nsanlar artÄ±k bir kilo peynir almakta bile zorlanÄ±yor. Van peynirinin deÄŸeri var ama iÅŸ yok. Bu kriz ortamÄ±nda Van’Ä±n otlu peyniri de lüks oldu artÄ±k. Bundan ötürü bizlerinde iÅŸi durma noktasÄ±na geldi. Ekonomik krizden ötürü bu yÄ±l iÅŸler kötü durumda. Bazen sabahtan akÅŸama kadar bekliyoruz burada ve siftah yapmadan dükkanÄ± kapatÄ±yoruz” diye konuÅŸtu. (Van/MA)

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