Un fabrikalarÄ±nda Ã¼retim yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼

Un ihracatÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlama Ã¼retimi yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼; un fabrikalarÄ± iflasÄ±n eÅŸiÄŸine geldi.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, ekonomik krizle mücadele gerekçesiyle un ihracatÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlama un fabrikalarÄ±nÄ± iflasÄ±n eÅŸiÄŸine getirdi. Düzenleme ile birlikte un ihracatÄ± yapacak üreticilere buÄŸday ithalatÄ± zorunluluÄŸu getirilince, buÄŸday üreticileri de maÄŸdur oldu. Ä°thal buÄŸday kullanmak zorunda kalan un üreticilerinin elindeki yerli buÄŸday silolarda kaldÄ±. Ä°hracat için ithal buÄŸdaya zorlanan fabrika sahipleri ise nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± üzerine yüksek faizle bankalara borçlanmaya baÅŸladÄ±. 53 un fabrikasÄ± ile Türkiye’nin yÄ±lda 3,5 milyon ton un ihracatÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 30’unu karÅŸÄ±layan Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika sahipleri, iÅŸlerin yarÄ± yarÄ±ya düÅŸtüÄŸünü belirtti. Nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan kaynaklÄ± bankalara borçlandÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen fabrika sahipleri, bu süreçte çiftçilerin de zarar gördüÄŸünü dile getirdi.

GEÇEN YILA GÖRE 12 BÄ°N TON EKSÄ°LDÄ°

Mardin Organize Sanayi’de faaliyet yürüten Mihriban Un FabrikasÄ±’nÄ±n Genel Müdürü Ahmet Akkoyun, 2017 yÄ±lÄ±nda 38 bin tonu bulan un ihracatÄ±nÄ±n bu yÄ±lÄ±n 10 ayÄ±nda 20 bin tonda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Akkoyun, geriye kalan 2 ay içerisinde en fazla 6 bin ton daha ihracat yapabileceklerini ifade etti. Sanayicilerin yanÄ± sÄ±ra çiftçilerin de zararda olduÄŸunu aktaran Akkoyun, döviz kurlarÄ±ndaki dalgalanmalarla birlikte buÄŸday fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa iÅŸaret ederek, “FiyatlarÄ±n yükselmesi hükümeti tedirgin etti. Bunun önüne geçmek için de ihraç edilecek unda ithal buÄŸday kullanmamÄ±zÄ± mecburi kÄ±ldÄ±lar. Bu durumda çiftçiler de, sanayiciler de maÄŸdur oldu” diye konuÅŸtu.

‘BANKALARA MECBUR KALDIK’

Sanayideki gider ve faiz giderlerinden de olumsuz etkilendiklerini ifade eden Akkoyun, ÅŸöyle devam etti: “Ä°thal buÄŸday alabilmek için bankalardan teminat almamÄ±z gerekiyor. Daha önce yerli buÄŸdayÄ± almak için bankalardan kredi çekiyorduk. BuÄŸdayÄ± alÄ±yor, üreticilere ödemesini yapÄ±yorduk. Ä°ÅŸlemlerimizi rahat bir ÅŸekilde yaparak, kendi ihracatÄ±mÄ±za bakabiliyorduk. Fakat ÅŸu anki sistemde sadece ithal buÄŸday alabilmek için çok yüksek miktarda kredi çekmemiz gerekiyor. BuÄŸdayÄ± da ancak döviz bazÄ±nda alabiliyoruz. Kredi faizlerinin de yüzde 30’a ulaÅŸmasÄ± ciddi anlamda bizleri zorluyor. Daha önce bankalardan 5 milyon gibi bir rakam borçlanÄ±yorduk. Åžimdi bu rakamÄ± 8 milyona çÄ±karmak zorunda kaldÄ±k. Teminat göstermek zorunda olmamÄ±z nedeniyle ister istemez bankalara mecbur kalÄ±yoruz.” (Mardin/MA)

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