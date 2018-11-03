SP Milletvekili Cihangir Ä°slam: AKPâ€™nin hakikatle arasÄ± bozuk

HakkÄ±nda 301'den soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan SP Milletvekili Cihangir Ä°slam, AKP hÃ¼kÃ¼metine tepki gÃ¶sterdi.

Mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma ve Twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle hakkÄ±nda 301’den soruÅŸturma açÄ±lan Saadet Partisi milletvekili Cihangir Ä°slam “AKP’nin gerçekle arasÄ± bozuk, onlar benim cemaül evvelimi bilirler. FETÖ’nün iftarÄ±na bile katÄ±lmadÄ±m ben” dedi.

ArtÄ± Gerçek’e konuÅŸan Ä°slam hakkÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturmaya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Gerçek ortada; ben sonuna kadar milletvekilliÄŸi yapacaÄŸÄ±m, sonuna kadar da doÄŸrularÄ± söylemeye devam edeceÄŸim. Bunlar sistemli saldÄ±rÄ±lar. Hakikatle arasÄ± bozuk AKP’nin.”

Ä°slam yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n ve Twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n ‘FETÖ’ ile iliÅŸkilendirilmesine dair de “Onlar benim cemaül evvelimi bilirler zaten. O insanla ilgili bir savunmaya girmek, olayÄ± ciddiye almak anlamÄ±na gelir. Bana karÅŸÄ± çÄ±kanlarÄ±n hepsinin ‘FETÖ’ ile iliÅŸkisi vardÄ±r ama çok ÅŸükür ben kiÅŸisel olarak iftarlarÄ±na bile katÄ±lmadÄ±m. Zaten Saadet Partisi’nin mesafesi eskiden beri bellidir söz konusu yapÄ±ya. Ben bu hükümetle hiçbir temasta bulunmamÄ±ÅŸ, makam mevki düÅŸünmemiÅŸ Saadet Partisi kurucusuyum. Temiz bir siyasetçiyim. Bende bulabilecekleri bir ÅŸey yok” dedi.

NE OLMUÅžTU?

SP milletvekili Mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada “Ortada bir çatÄ±ÅŸma varsa bu illa doÄŸru ile yanlÄ±ÅŸÄ±n çatÄ±ÅŸmasÄ± deÄŸildir, doÄŸru ile yanlÄ±ÅŸ çatÄ±ÅŸÄ±r, yanlÄ±ÅŸ ile yanlÄ±ÅŸ da çatÄ±ÅŸÄ±r; batÄ±l ile batÄ±l da çatÄ±ÅŸÄ±r. 15 Temmuz akÅŸamÄ± iki batÄ±lÄ±n çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± seyrettik biz bu ülkede” demiÅŸ ve bu sözleri sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan ise Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ä°slam hakkÄ±nda re’sen soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°slam’a “TCK’nÄ±n 301. maddesindeki “Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama” suçlamasÄ± yöneltildi. (HABER MERKEZÄ°)

Saadet Partili Cihangir Ä°slam hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

www.evrensel.net