CHPâ€™li vekillerden 15 Temmuz Ã¶nergesi

CHPâ€™li vekillerden soru Ã¶nergesi: 15 Temmuz iÃ§in topanan paralarla ne yapÄ±ldÄ±?

CHP Grup BaÅŸkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 15 Temmuz’da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± ve yaralÄ±lar için toplanan baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÄ±beti ile ilgili araÅŸtÄ±rma önergesi verdi. Önergede, “Para toplamak amacÄ±yla kaç tane banka hesabÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu hesaplarda toplam kaç TL toplandÄ±ÄŸÄ± ve nasÄ±l deÄŸerlendirildiÄŸi, toplanan paradan ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gazilere ne kadar nakdi ve ayni yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Åžehit YakÄ±nlarÄ± ve Gaziler DayanÄ±ÅŸma VakfÄ±’na ne miktarda para aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, halen ne kadar para bulunduÄŸu ve nasÄ±l deÄŸerlendirildiÄŸi, hususlarÄ±nÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±”nÄ± istedi.

Önergede, “Bundan sonra bu amaçla düzenlenecek kampanyalarda saydamlÄ±k ve hesap verme sorumluluÄŸunun tam olarak yerine getirilebilmesi için alÄ±nacak tedbirlerin belirlenmesi amacÄ±yla Anayasa’nÄ±n 98’inci ve TBMM Ä°çtüzüÄŸünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarÄ±nca bir Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± arz ve talep ederiz” denildi.

(HABER MERKEZÄ°)

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