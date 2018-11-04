04 Kasım 2018 03:40

Tek adam yönetiminde ittifakın, rant paylaşımda ayrışmanın diyalektiği

Güncel ihtiyaçlar üzerinden biriken ve yıpratıcı etkisi giderek artan sorunlar 'Cumhur İttifakı'nın sürdürülmesi koşullarını zorlaştıracaktır.

Tek adam yönetiminde ittifakın, rant paylaşımda ayrışmanın diyalektiği

Fotoğraf: Kayhan Özer/DHA

    • Paylaş

    İskender BAYHAN

    Bir süredir Türkiye’nin iç politikasında öne çıkan gündem başlıklarının bir kısmını, “Cumhur İttifakı”nda yer alan iki burjuva partinin kimi güncel konular üzerinden yaşadığı anlaşmazlıklar oluşturuyor. İktidarda olan büyük ortak ile kilit konumdaki küçük ortak arasında son olarak yerel seçimler konusunda çıkan anlaşmazlık, ittifakın dağıldığı, bozulduğu ya da ömrünün çok az kaldığı yorumlarına neden oldu. Ancak çok kısa bir süre içerisinde ittifakı oluşturan partilerin genel başkanları tarafından yapılan açıklamalar bu değerlendirmelerin isabetli olmadığını gösterdi. Dahası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birkaç gün önce parti örgütlerine gönderdiği genelgenin basına yansıdığı kadarıyla içeriğine bakıldığında, iki partinin de yerel seçimlere tek başına katılacağı, ancak aday ve oy konusunda birbirlerini gözetecekleri, dolayısıyla üstü örtülü bir yerel seçim ittifakının olacağı anlaşılıyor.

    POLİTİK SİSTEMDE DEĞİŞİKLİĞİN İTTİFAKI

    Evet, hemen hatırlatalım ki “Cumhur İttifakı” ortaya çıktığı politik koşullar, işlevi ve ilan edilen amaçları açısından, sınıflar mücadelesinin günlük seyri içerisinde, burjuva politik sistemin güncel bütün ihtiyaçlarını aynı temelde değerlendirip, birlikte yanıt vermek üzere kurulmuş bir ittifak olarak ortaya çıkmadı. Aksine kendisini bunların üzerinde konumlandırarak, işlevini ve amacını “devletin bekasına sahip çıkmak” olarak formüle etti. Bunun içinde politik sistemin yürütme gücü-hükümet yapısı başta olmak üzere bir dizi mekanizmasının değişikliğini gerçekleştirme yönünde pratik adımlar attı.

    İttifakın ortaya çıkışını hazırlayan koşullar 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından olgunlaşmaya başladı, ekim 2016’da Bahçeli’nin Anayasa değişikliği çağrısıyla ve 16 Nisan 2017 referandumunda oluşan “Evet” ittifakıyla temelleri atıldı ve 24 Haziran seçimlerine katılmak üzere 2018 şubatında resmen ilan edildi.

    İki farklı burjuva siyasi gelenekten gelip “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında “Tek adam tek parti yönetimi” kurmakta buluşan ve bunu kapitalist sömürü sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak için kaçınılmaz gören bir stratejik ittifaktır “Cumhur İttifakı.” Erdoğan ve partisinin “İslam-Devlet-Türklük”, Bahçeli ve partisinin “Türklük-Devlet-İslam” şeklinde sıralayabileceğimiz ideolojik-politik ilkeler propagandası üzerinden işçi ve emekçi halk kitlelerini arkalarından sürükleyip, son noktada “Para-Rant-Servet” için yarıştıkları bir politik ortaklıktır bu. Bahçeli ve partisi kuruluşundan beri savunarak, Erdoğan ve partisi ise farklı süreçlerden geçerek geldikleri noktada baskıcı, şoven, gerici, despot bir devlet örgütlenmesi anlayışında buluşmuşlardır.

    Lafı uzatmadan sunmaya çalıştığımız bu özet çerçeve “Cumhur İttifakı”nı alışılagelmiş koalisyon hükümetlerinden farklı kılarken, dağılmasının, bozulmasının, çözülmesinin kriterlerini ya da işlevini tamamlayıp, tamamlamasının ölçütlerini de farklılaştırmaktadır. Örneğin, yaşanan politik rejim değişikliğinin kurumsallaşıp, kalıcı hale gelmesi için işçi ve emekçi halk kitlelerinin baskın bir çoğunluğu tarafından kabul görmesinin sağlanamadığı koşullarında, “Cumhur İttifakı” işlevini tamlamamış olacaktır. Sınıf mücadelesinin günlük seyri içerisinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar üzerinden yaşanacak çelişkiler bu durum tarafından sürekli baskılanacaktır. Bu ilişki karşıt yönde de yaşanacaktır. Güncel ihtiyaçlar üzerinden biriken ve yıpratıcı etkisi giderek artan sorunlar “Cumhur İttifakı”nın sürdürülmesi koşullarını zorlaştıracaktır.

    Dolayısıyla politik rejim değişikliğinin kurumsallaşıp, kalıcı hale gelmesi için ittifak ihtiyacı ile iki burjuva parti arasındaki iktidar mücadelesi iç içe bir süreç olarak yaşanacaktır. Özellikle devlet bürokrasi ve hazinesi başta olmak üzere, birçok açıdan ekonomik ve siyasi kâr-rant kavgası zaman zaman sertleşerek sürecek. Bu gerilimin ne kadar sürdürülebilir olduğunu belirleyecek başlıca etkenlerden birisi de elbette “Tek adam tek parti yönetimi”ne karşı verilecek demokratik haklar ve siyasal özgürlükler mücadelesinin düzeyi olacaktır.

    YEREL SEÇİM İTTİFAKINI BOZAN RANT KAVGASI

    AKP ve MHP, 16 Nisan’da referanduma sunulan Anayasa değişikliği paketine ekleyecekleri bir madde ile genel seçimlerde ittifakın önünü açan düzenlemeyi yerel seçimleri de kapsayacak hale getirebilirlerdi. Ya o günün öncelikleri ve acelesi içerisinde bunu atladılar ya da özellikle Erdoğan ve partisi “hele bir dereyi geçelim” sonrasına bakarız diye düşündü.

    Sonuçta yapılan Anayasa referandumunun şaibeli sonuçlarına rağmen 24 Haziran seçimlerine gidildi ve bu seçimin tartışmalı sonuçları da durulur durulmaz yerel seçim ve ittifak tartışmaları başladı.

    İnternet haber arşivleri, AKP-MHP arasında yerel seçimlerde ittifak için açık ve resmi ilk görüşmenin 25 Eylül tarihinde gerçekleştiğini yazıyor. Bu tarihi temel alırsak görüşmeler yaklaşık bir ay sürdü ve bu süre içerisinde Erdoğan ve Bahçeli, “Cumhur İttifakı”nın başta yerel seçimler olmak üzere gündemdeki konulara dair atacakları adımlar konusunda iki özel görüşme yaptı. Önümüzdeki yerel seçimlerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamalarına rağmen Af, Andımız ve Brunson tartışmalarının gerginliği altında önce Bahçeli sonra Erdoğan’ın “herkes kendi yoluna” açıklamasıyla yerel seçim ittifak görüşmeleri resmi olarak sona erdi.

    Gerek bu süreçte yapılan açıklamalar gerekse son iki hafta içerisinde başta Ankara ve İstanbul belediye başkan adaylıkları üzerinden yansıyan bilgiler de gösteriyor ki, devlet bürokrasisi ve yerel yönetimler üzerinden ekonomik ve siyasi rant pazarlığında bir anlaşmaya varılamamış. Ancak süreç devam ediyor ve yereller üzerinden farklı formül arayışlarının el altından devam ettiği haberleri basından eksik olmuyor.

    Bu açıdan bakıldığında da ittifak arayışı ve iktidar çatışması bir arada yaşanmaya devam ediyor ve önümüzdeki dönemi de kapsayacak bir özellik gösteriyor.

    Bir yanda tarihi İslamiyet’in doğuşundan ve Osmanlı İmparatorluğu’yla buluşmasından başlatıp, işine gelen şairden “milli ve yerli” dörtlükler eşliğinde ne büyük işler başardığını ajitasyonundan eksik etmeyen bir Erdoğan var! Diğer yanda ise tarihi ilk Türk boyundan ve devletinden başlatıp, sık sık şiirsel tweetlerle kılıç/kalkan sefere giden, klasik arabaya binmeyi ve arabesk dinlemeyi severken milletine ajitasyonu eksik etmeyen Bahçeli duruyor. Böyle bir burjuva siyasetçi tiplemesinden kalkarak “bir dargın bir barışık” bu ittifak nereye kadar diye düşünebilirsiniz. O zaman hemen aklınıza şu gerçeği getirmelisiniz:

    İttifaklar, karşıt sınıfların ya da aynı sınıfların farklı kategorileri ve kliklerinin güç ve iktidar mücadeleleri zemininde ortaya çıkarlar. Birçok özel ve biçimsel faktör de onların işlevinde etkili olur. Ama son tahlilde ömürlerini belirleyen temel etken, temsilcisi oldukları sınıfların çıkarlarına ne kadar hizmet edip etmedikleridir.

    “Cumhur İttifakı”nın ömrü de böyle belirlenecektir.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Selahattin Demirtaş: AKP Kürtleri boykota zorlamak istiyor
    SONRAKİ HABER

    İşten atılan Makro Market işçileri eylemlerine devam ediyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Fransa ‘masayı birlikte devirmek için’ genel greve giderken...

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Sendikalaşma oranları

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Bilimsel yöntem

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Ordu’nun yüksek gerilim işçileri

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Venezuela ve uluslararası ortam

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir mimarlık
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan SP'ye katıldı
    AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan SP'ye katıldı

    Urfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AKP’den istifa ederek Saadet Partisine katıldı.

    “AKP'nin otel parasını TBMM mi ödedi” tartışması
    “AKP'nin otel parasını TBMM mi ödedi” tartışması

    CHP'li Özgür Ceylan soru önergesi ile ilgili TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştüğünü ancak "Doğru değilmiş, kusura bakmayın" demediğini belirtti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: IMF'ye gitmeyeceğiz
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: IMF'ye gitmeyeceğiz

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "seçimden sonra IMF'ye gidilecek" tartışmalarının "algı operasyonu" olduğunu ileri sürdü.

    Ayhan Bilgen'den Erdoğan'a yanıt: HDP eşittir halktır
    Ayhan Bilgen'den Erdoğan'a yanıt: HDP eşittir halktır

    Erdoğan'ın “HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Gerçek ortada” ifadelerine yanıt veren HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, “HDP eşittir halktır" dedi.

    İş cinayetinde ölen KHK mağduru için Adana’da basın açıklaması yapıldı
    İş cinayetinde ölen KHK mağduru için Adana’da basın açıklaması yapıldı

    Düzce’de çalıştığı inşaatın 4’üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitiren ihraç mağduru öğretmen Kazım Kurnaz için açıklama yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi

    Balıkesir Adliyesi binasında yangın tüplerinden karbonmonoksit gazının sızması sonucu 59 kişi zehirlendi, 3 kişinin durumu ağır.

    İstanbul Eczacı Odası: Bakanlık bizi zan altında bırakmasın
    İstanbul Eczacı Odası: Bakanlık bizi zan altında bırakmasın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın '32 eczacı ilaç stoğu yapıyor' sözüne İstanbul Eczacı Odası tepki gösterdi: Somut veri varsa Bakan açıklasın.

    Benzine 6 kuruş zam
    Benzine 6 kuruş zam

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    GÜNCELLENDİ
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 20. haftanın görünümü, toplu sonuçlar, puan durumu
    Süper Lig'de 20. haftanın görünümü, toplu sonuçlar, puan durumu
    NFL'de 2019 şampiyonu New England Patriots
    NFL'de 2019 şampiyonu New England Patriots
    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur
    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Salda Gölü’nde millet bahçesi yapılacağı yönündeki açıklamasına tepkiler sürüyor.

    Gökdelenleri 'eleştiren' Erdoğan döneminde en az 117 gökdelen yapıldı
    Gökdelenleri 'eleştiren' Erdoğan döneminde en az 117 gökdelen yapıldı

    1994'e kadar sadece 4 gökdelenin bulunduğu İstanbul'da Erdoğan'ın yönetimde olduğu yıllarda en az 117 gökdelen yapıldı. İşte o gökdelenler...

    ‘Yerel yönetimler sokak hayvanlarını korumalı'
    ‘Yerel yönetimler sokak hayvanlarını korumalı'

    TBMM Başkanlığına sunulması beklenen “Hayvan Haklarını Koruma Kanun Tasarısı” teklifini hayvanlar lehine döndürmeye yönelik çağrıda bulunuldu.

    GÜNCELLENDİ
    Burun ameliyatından sonra yoğun bakıma alınan Leyla, hayatını kaybetti
    Burun ameliyatından sonra yoğun bakıma alınan Leyla, hayatını kaybetti

    Burun ameliyatından sonra rahatsızlanan ve yoğun bakıma alınan Leyla Sönmez yaşamını yitirdi. Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Amerikan basınında Venezuela nasıl tartışılıyor?
    Amerikan basınında Venezuela nasıl tartışılıyor?

    ABD medyasındaki yorumlara bakıldığında Venezuela’ya askeri müdahale hâlâ ihtimal. Sosyalizm düşmanlığı, Rusya ve Küba eleştirileri de dikkat çekiyor.

    Sedat Peker'den provokatif silahlanma çağrısı
    Sedat Peker'den provokatif silahlanma çağrısı

    Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, bir açılışta taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yaptı.

    Ekoloji Birliği: Temiz hava haktır, iki yıl beklemez!
    Ekoloji Birliği: Temiz hava haktır, iki yıl beklemez!

    Ekoloji Birliği, termik santrallerin çevre yaptırımlarından muaf tutulmasını öngören yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

    Genel-İş: Asgari ücret zammı KHK'li işçilere yansıtılsın
    Genel-İş: Asgari ücret zammı KHK'li işçilere yansıtılsın

    Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi düzenlediği eylemle KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilerin de asgari ücret oranında zam almasını istedi.

    Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu
    Sağlık Bakanına "Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?" sorusu

    CHP'li Antmen yaşamsal öneme sahip ilaçlara ulaşamaması ile ilgili Sağlık Bakanına soru önergesi verdi: Kanser ilacı bulamadığı için kaç kişi öldü?

    GÜNCELLENDİ
    Bazı AB ülkeleri, Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıdı
    Bazı AB ülkeleri, Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıdı

    İspanya, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere ve İsveç, Venezuela'da Juan Guaido'yu "Geçici devlet başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP, HE, TİP, TÖPG: Emeğimize, doğamıza, İstanbul'a sahip çıkalım
    EMEP, HE, TİP, TÖPG: Emeğimize, doğamıza, İstanbul'a sahip çıkalım

    EMEP, Halkevleri, TİP ve Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi "Emeğimize, doğamıza, İstanbul'a sahip çıkalım" çağrısı ile ortak açıklama yaptı.

    Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi
    Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi

    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin raporuna göre ocak ayında 10’u çocuk 155 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Celal Doğan DSP'den adaylığını açıkladı
    Celal Doğan DSP'den adaylığını açıkladı

    Celal Doğan, DSP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla, Antep Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığı'nı duyurdu.

    Mahkeme cinsel istismar davasında "iyi hal" indirimi uyguladı
    Mahkeme cinsel istismar davasında "iyi hal" indirimi uyguladı

    Mahkeme 13 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunan Mutlu A.'nın cezasında "iyi hal indirimi" yaptı, 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

    Hindistan’da Sol Cephe'nin dev mitinginde "Kızıl insan denizi"
    Hindistan’da Sol Cephe'nin dev mitinginde "Kızıl insan denizi"

    Hindistan'da Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentinde Sol Cephe'nin düzenlediği mitinge yüz binlerce kişi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ocak enflasyonu ocak söndürdü: Yüzde 20,35
    Ocak enflasyonu ocak söndürdü: Yüzde 20,35

    Ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 20,35 oldu. En yüksek artış yüzde 30,95 ile gıda grubunda yaşandı.