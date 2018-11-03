Selahattin DemirtaÅŸ: AKP KÃ¼rtleri boykota zorlamak istiyor

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, yerel seÃ§imlere iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼metin 'kayyÄ±m atarÄ±z' aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

YarÄ±n HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ’la birlikte 12 HDP milletvekilinin gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p 9’unun tutuklanmasÄ±nÄ±n ikinci yÄ±l dönümü.

TutukluluÄŸunun ikinci yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla konuÅŸan DemirtaÅŸ, 2019 yerel seçimlerine giderken AKP kanadÄ±ndan yapÄ±lan “Yine kayyÄ±m atarÄ±z” açÄ±klamalarÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu. DemirtaÅŸ “NasÄ±l olsa biz oy versek bile boÅŸa gidecek, kayyÄ±m atanacak nasÄ±lsa” deyip, boykot tavrÄ±na zorlamak istiyorlar. Ne DBP ne HDP ne de halkÄ±mÄ±z bu tuzaÄŸa düÅŸmeyecek kadar her ÅŸeyin farkÄ±ndadÄ±r” dedi.

106 BELEDÄ°YEDEN 96’SINA KAYYIM

4 KasÄ±m 2016 tarihinde gözaltÄ±na alÄ±nan 12 HDP’li vekilden 9’u tutuklandÄ±. Dönemin HDP Genel BaÅŸkanlarÄ± Figen YüksekdaÄŸ ile Selahattin DemirtaÅŸ, Grup BaÅŸkanvekili Ä°dris Baluken, milletvekilleri Abdullah Zeydan, Ferhat Encu, Gülser YÄ±ldÄ±rÄ±m, Leyla Birlik, Nursel AydoÄŸan ve Selma Irmak cezaevine konuldu. Devam eden süreçte DBP’nin kazandÄ±ÄŸÄ± 106 belediyeden 96’sÄ±na kayyÄ±m atandÄ±. O günden bugüne HDP üzerinde baskÄ±, gözaltÄ± ve tutuklamalar hiç eksik olmadÄ±. 24 Haziran’da yapÄ±lan seçimlerde HDP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± olan Selahattin DemirtaÅŸ, demirparmaklÄ±klar ardÄ±nda seçim kampanyasÄ± yürüttü. Türkiye Mart 2019’da ypÄ±lacak seçimlere kilitlenmiÅŸken CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, partisinin yerel seçim stratejisinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KÄ±zÄ±lcahamam kampÄ±nda, HDP’li belediyelere yönelik “Bu seçimlerde, teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar sandÄ±ktan çÄ±karsa, kayyÄ±m tayinleriyle yolumuza devam edeceÄŸiz” sözleri ile yeni bir tartÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

DEMÄ°RTAÅž: LÄ°STEYÄ° BÄ°LÄ°YORDUK, CEZAEVÄ°NÄ° GÖZE ALDIK

TutukluluÄŸunun 2. yÄ±ldönümünde Edirne F Tipi Cezaevi’nden Mezopotamya AjansÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Selahattin DemirtaÅŸ, 4 KasÄ±m’da tutuklanacaklarÄ±n listesini bildiklerinin altÄ±nÄ± çizerek, “Tasfiyeyi ve daÄŸÄ±lmayÄ± engellemek için cezaevine girmeyi göze aldÄ±k. BaÅŸka seçenek yoktu; ya teslimiyet ya direniÅŸ” dedi.

DemirtaÅŸ, 4 KasÄ±m operasyonlarÄ±nÄ±n “Siyasi darbesine giden sürecin baÅŸlangÄ±cÄ± Dolmabahçe MutabakatÄ±’nÄ±n AKP tarafÄ±ndan reddi ve inkarÄ±dÄ±r” diye niteledi.

DemirtaÅŸ, “Bizim dokunulmazlÄ±klarÄ±mÄ±z da MayÄ±s 2016’da böyle bir atmosferde ve linç ortamÄ±nda kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. EsasÄ±nda bizi tutuklamayÄ± hiçbir ÅŸekilde göze alamÄ±yorlardÄ±, ortaya çÄ±kacak tepkilerden çekiniyorlardÄ±. Fakat dokunulmazlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nda iki ay sonra gerçekleÅŸen darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda ortaya çÄ±kan ÅŸok ve dehÅŸet atmosferi AKP’ye bütün muhalefeti tasfiye etme giriÅŸimi imkanÄ± vermiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

Hiçbir dosyada tek bir ciddiye alÄ±nÄ±r delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen DemirtaÅŸ, bu nedenle ‘siyasi rehine’ olduÄŸunu söyledi. DemirtaÅŸ, “Benim teknik olarak tutukluluÄŸuma karar veren de bir gün serbest kalmama karar verecek olan da yargÄ± deÄŸildir. Bunu siyasi koÅŸullar belirledi, yine öyle olacak; bundan kuÅŸku yok. 80 yaÅŸÄ±nda yaÅŸlÄ± annemizden 6 aylÄ±k bebeÄŸe kadar zindanlarda on bin yoldaÅŸÄ±m varken ben tahliye falan talep etmeyi zül sayarÄ±m kendime. Ben o zindandaki analara bin defa kurban ederim kendimi yine de mahkemeye aÄŸÄ±z eÄŸmem” dedi.

HALKIMIZI SANDIÄžA KÜSTÜRMEYE ÇALIÅžIYORLAR

2019 yerel seçimlerine giderken AKP kanadÄ±ndan yapÄ±lan “Yine kayyÄ±m atarÄ±z” açÄ±klamalarÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren DemirtaÅŸ “NasÄ±l olsa biz oy versek bile boÅŸa gidecek, kayyÄ±m atanacak nasÄ±lsa” deyip, boykot tavrÄ±na zorlamak istiyorlar. Ne DBP ne HDP ne de halkÄ±mÄ±z bu tuzaÄŸa düÅŸmeyecek kadar her ÅŸeyin farkÄ±ndadÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

“AKP’nin derdi merkezde elde ettiÄŸi gücü yerelle de pekiÅŸtirerek, en küçük bir muhalefet odaÄŸÄ±nÄ±n bile yaÅŸayÄ±p geliÅŸmesini engellemektir” diyen DemirtaÅŸ devamÄ±nda ÅŸu tespitleri yaptÄ±: “Bir de 24 Haziran’da adaletsiz, eÅŸit bir yarÄ±ÅŸta hileyle elde ettikleri sahte sonuçlarÄ±n yerel seçimlerde tuzla buz olmasÄ±ndan ve erken genel seçimleri gündeme taÅŸÄ±yacak bir meÅŸruiyet tartÄ±ÅŸmasÄ±ndan korkuyorlar. HDP tabanÄ±nÄ± AKP’ye oy vermeye ikna edemeyeceklerinden emin olduklarÄ± için bizim tabanÄ±mÄ±zÄ± sandÄ±ÄŸa küstürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Yerel seçimlerde halkÄ±n belirlediÄŸi adaylarÄ±n etrafÄ±nda tek vücut olup kenetleneceÄŸiz ve en yüksek oylarla mutlaka her yerde seçimi kazanacaÄŸÄ±z.”

AKP ve MHP’nin yerel seçimlere ayrÄ± ayrÄ± girmesini de yorumlayan DemirtaÅŸ, iki parti arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin ciddi bir siyasi çatÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸareti olarak yorumladÄ±. DemirtaÅŸ “15 Temmuz’da darbe giriÅŸiminden yer almayan güçler bunun diyetini istiyor, ErdoÄŸan da artÄ±k bundan kurtulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor sanki. Zor araçlarÄ±nÄ± daha fazla devreye sokarak, yeniden Ergenekon davalarÄ±na da baÅŸlanÄ±rsa ÅŸaÅŸÄ±rmam doÄŸrusu” dedi.

www.evrensel.net