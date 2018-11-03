Yeni e, 'Bitmeyen SavaÅŸ'Ä± anlatÄ±yor

Ä°kincisi yaÅŸanana kadar 'BÃ¼yÃ¼k Harp' ya da 'Cihan Harbi' olarak anÄ±lan I. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±, sona eriÅŸinin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Yeni e'de anlatÄ±lÄ±yor.Â

KasÄ±m sayÄ±sÄ±nda dosya baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± “Bitmeyen SavaÅŸ” olarak belirleyen Yeni e dergisindeki “Yüz YÄ±llÄ±k SavaÅŸ” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda AydÄ±n Çubukçu, "I. Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n 100. yÄ±lÄ±nda, onunla baÅŸlayan ve süren yeni bir 100 YÄ±l SavaÅŸlarÄ± içinde sürükleniyoruz" diyerek, 'Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ± kavram olarak tartÄ±ÅŸÄ±yor. Benzer bir sorgulamayÄ± OsmanlÄ±/Türkiye eksenli olarak yapan Foti Benlisoy, savaÅŸÄ±n 100. yÄ±l dönümünde “safÄ±nÄ± belirlemenin” önemine vurgu yaparken “ÅŸehitlik kültü” ve güncel politik yansÄ±malarÄ±nÄ± da deÄŸerlendiriyor.

Yeni e'nin dosyasÄ±nda ayrÄ±ca Fehim TaÅŸtekin Sykes-Picot örneÄŸinden hareketle “savaÅŸ senaryolarÄ±”nÄ±, BarÄ±ÅŸ AvÅŸar savaÅŸÄ±n “karar verici”leri deÄŸil ama “sürdürücü”leri olarak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n durumunu, Olgun Dursun sinema perdesindeki savaÅŸÄ± yazÄ±yor.

Yeni e'de, Tevfik TaÅŸ, geçen ay kaybettiÄŸimiz Ara Güler'i “Ä°ÅŸçi SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n Saati” baÅŸlÄ±k yazÄ±sÄ±nda anlatÄ±yor.

Dergide ayrÄ±ca Sevilay Çelenk, Nedim YÄ±lmaz, AyÅŸegül Tözeren ve Ceren Sözeri de yazÄ±larÄ± ile yer alÄ±yor.

Yeni e'nin KasÄ±m sayÄ±sÄ±nda Mehmet Özkan Åžüküran’la baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Gözetim ÇaÄŸÄ±nda Åžiir" baÅŸlÄ±klÄ± soruÅŸturmada ise Devrim Horlu, Dolunay Aker, Emrullah Alp, Enver Ali Akova, Meryem CoÅŸkunca, Miray ÇakÄ±roÄŸlu “ÅŸiirin güncel durumu”nu tartÄ±ÅŸÄ±yor. SoruÅŸturma AralÄ±k ayÄ±nda yeni ÅŸairlerle devam edecek.

Oya Uysal, Özgün E. Bulut, Selim Åžen, Hakan Keysan, Melike BelkÄ±s AydÄ±n ve Cenk Kolçak ÅŸiirleriyle; Adnan ÖzyalçÄ±ner, Nilüfer Ataç CanbayÄ±r ve Murat Yurdakul da öyküleriyle derginin bu sayÄ±sÄ±nda yer alan imzalar arasÄ±nda. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)



www.evrensel.net