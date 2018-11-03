TÃ¼rk Telekom Batmanâ€™da alt yapÄ± hizmetlerini durdurdu

TÃ¼rk Telekom, Ã¶denek olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle internet ve telefon alt yapÄ± hizmetlerini durdurdu.

Kredi borçlarÄ± ile gündeme gelen Türk Telekom, Batman’da alt yapÄ± hizmetini durdurdu. GeçtiÄŸimiz aylarda Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine sahip yabancÄ± ortaklarÄ±ndan Ojer Telekomünikasyon A.Åž. (OTAÅž), bankalara olan kredi borcu ile gündeme geldi. Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK), Türk Telekom’un 2014’te 2,5 milyar TL, 2015’te 1,3 milyar, 2016’da da 1,3 milyar TL net kâr ettiÄŸini belirtilirken, kurumun bankalara 4 milyar 750 milyon kredi borcu bulunuyor. BorçlarÄ±nÄ± ödemeyen Türk Telekom, bütçe olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile alt yapÄ± hizmetini Batman’da saÄŸlayamaz duruma geldi.

YENÄ° BÄ°NALARA HÄ°ZMET VERÄ°LMÄ°YOR

Batman’Ä±n en iÅŸlek caddelerinden olan Turgut Özal BulvarÄ± üzerinde valilik ve emniyet binalarÄ± bulunurken, cadde üzerine yeni yapÄ±lan veya bitiÅŸiÄŸindeki sokaklar üzerinde yapÄ±lan yeni binalarda telefon ve internet alt yapÄ±sÄ± bulunmuyor. Bina sahipleri projeleri Türk Telekom’a sunmasÄ±na raÄŸmen bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir, “bütçe ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±” gerekçesi ile alt yapÄ± hizmeti sunulmuyor.

Kamu binalarÄ±nda internet yok

Kentin birçok mahallesinde yeni inÅŸa edilen yapÄ±lara ve kamu binalarÄ±na internet ve telefon alt yapÄ± hizmeti verilmiyor. Merkez Petrolkent, Cudi Mahalleri’nin kimi yerlerinde cep telefonu ÅŸirketlerine ait baz istasyonlarÄ± dahi bulunmuyor. Petrolkent mahallesinde bulunan 12 dönüm arazi üzerine inÅŸa edilen 16 MayÄ±s Ä°lkokulunda internet ve telefon bulunmazken, Mahalle MuhtarÄ± HacÄ± Biçen, duruma tepki göstererek, “Bir okulda nasÄ±l olur da internet olmuyor. Türk Telekom yetkilileri ile yapÄ±lan görüÅŸmelerde ‘ödenek yok’ cevabÄ± alÄ±yoruz. Okullarda durum böyle, yeni yapÄ±lan bina ve evlerde kablo hizmeti verilmeyerek internet ve telefon alt yapÄ±sÄ± kurulmuyor” dedi.

‘YETKÄ°MÄ°Z YOK’

Ä°nternet ve telefon alt yapÄ± hizmetini yalnÄ±zca Türk Telekom saÄŸladÄ±ÄŸÄ± için farklÄ± firmalardan da internet alamayan bina sakinleri, maÄŸdur olurken; Türk Telekom yetkilileri ise konuya dair açÄ±klama yapma yetkilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GörüÅŸtüÄŸümüz proje mühendisleri de “Her yÄ±l ödenek çÄ±kartÄ±lÄ±r, çÄ±kartÄ±lan ödeneklere göre binalara alt yapÄ± hizmeti verilir” açÄ±klamasÄ±nda bulunarak ödeneklerin yetersizliÄŸine vurgu yaptÄ±. (MA)

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