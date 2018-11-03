â€˜78 yaÅŸÄ±ndaki Sise BingÃ¶l serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±nâ€™

345 haftadÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len F Oturumunda hasta mahpus 78 yaÅŸÄ±ndaki Sise BingÃ¶l'Ã¼n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

Hapishanelerdeki hak ihlallerine ve hasta mahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±k durumuna dikkat çekmek amacÄ±yla 345 haftadÄ±r sürdürülen F Oturumu Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde gerçekleÅŸti. “Hasta mahpus Sise Bingöl serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” ve “Hasta mahpuslar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” pankartlarÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 345. hafta eyleminin basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±, Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu’ndan Taylan Bekin okudu.

YAKINLARINI HATIRLAMIYOR

Bekin, tutuklanmadan 1 ay önce kalp krizi geçiren 78 yaÅŸÄ±ndaki Sise Bingöl’ün durumunu aktardÄ±. Bingöl’ün ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ve “hapishanede kalamaz” raporuna raÄŸmen cezaevinde tutulduÄŸunu anlatan Bekin, “Sise Bingöl ihtiyaçlarÄ±nÄ± dahi koÄŸuÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ± ile giderebiliyor” dedi. Bekin, 4 Ekim 2017’de ailesine haber verilmeden Tarsus T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen Bingöl’ün saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Bekin, kalp, akciÄŸer, tansiyon ve mesane hastasÄ± Bingöl’ün son dönemde yakÄ±nlarÄ±nÄ± hatÄ±rlayamaz duruma geldiÄŸini kaydetti. Bekin, “Kendine bakamayacak durumda ve çok çeÅŸitli rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± bulunan Sise ninenin ve bütün aÄŸÄ±r hasta mahpuslarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz.” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net