AKP'de aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± iÃ§in alÄ±nacak 'aidat' belirlendi

AKP, yerel seÃ§imlerde aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda alÄ±nacak para miktarlarÄ±nÄ± belirledi.

Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimler için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdüren AKP, aday adaylarÄ±ndan alÄ±nacak ücretleri belirledi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, dün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantÄ±sÄ±nda, Mahalli Ä°dareler Seçimlerine iliÅŸkin alÄ±nan kararlarÄ± paylaÅŸtÄ±.

AdaylÄ±k baÅŸvurularÄ±, belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ± için 5-12 KasÄ±m'da, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için 5 KasÄ±m-12 AralÄ±k'ta alÄ±nacak.

BüyükÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± aday adaylarÄ±ndan 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye baÅŸkanÄ± aday adaylarÄ±ndan 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye baÅŸkanÄ± aday adaylarÄ±ndan 3 bin, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye baÅŸkanÄ± aday adaylarÄ±ndan 3 bin, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde belediye baÅŸkanÄ± aday adaylarÄ±ndan 2 bin 500, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye baÅŸkanÄ± aday adaylarÄ±ndan bin 500, belde belediye baÅŸkanÄ± aday adaylarÄ±ndan bin, büyükÅŸehirlerdeki belediye meclisi üyesi aday adaylarÄ±ndan bin, il genel meclisi üyesi ve büyükÅŸehir olmayan diÄŸer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarÄ±ndan 500 lira alÄ±nacak.

KadÄ±n ve genç adaylar, belirlenen aidatlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek.

Öte yandan 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak Mahalli Ä°dareler Seçimlerine iliÅŸkin bütün iÅŸ ve iÅŸlemlerle ilgili Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) devredildi. (AA)

www.evrensel.net