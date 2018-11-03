Sertel: Uydu kiralarÄ± TL ile Ã¶denmeli

CHP Milletvekili Atila Sertel, televizyonlardan dolar Ã¼zerinden alÄ±nan uydu kiralarÄ±nÄ±n TLâ€™ye Ã§evrilmesini gÃ¼ndeme getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°zmir Milletvekili Atila Sertel, TÜRKSAT hesaplarÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü Kamu Ä°ktisadi TeÅŸebbüsleri (KÄ°T) Üst Kurul toplantÄ±sÄ±nda televizyonlardan dolar üzerinden alÄ±nan uydu kiralarÄ±nÄ±n TL’ye çevrilmesini ve düÅŸürülmesini gündeme bir kez daha getirdi.

TÜRKSAT Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Vecdi Gönül ve Genel Müdürü Cenk Åžen’in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan CHP Ä°zmir Milletvekili ve KÄ°T Komisyonu üyesi Atila Sertel, “SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± kira giderlerini, kira gelirlerini, her ÅŸeyi Türk lirasÄ±na baÄŸlarken, Türk lirasÄ±nÄ±n korunmasÄ± noktasÄ±nda, dolar karÅŸÄ±sÄ±nda Türk lirasÄ±nÄ± teÅŸvik ederken TÜRKSAT’Ä±n hala yerel televizyonlar ve diÄŸer televizyonlarÄ±n üzerine dolarla yürümesini doÄŸru bulmuyorum. TÜRKSAT’Ä±n dolar üzerinden aldÄ±ÄŸÄ± ücret hem Türk LirasÄ±’na çevrilmeli hem de düÅŸürmelidir” dedi. Anadolu’nun çeÅŸitli illerinde yayÄ±n yapan yerel televizyonlarÄ±n maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar içerisinde olduÄŸunu, krizden en fazla yerel televizyonlarÄ±n etkilendiÄŸini anÄ±msatan Atila Sertel, TÜRKSAT’Ä±n en önemli gelir kaynaklarÄ±ndan birini televizyonlardan alÄ±nan uydu kiralarÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸunu belirterek, televizyonlar kapanÄ±rsa bundan en büyük zararÄ± TÜRKSAT’Ä±n göreceÄŸini söyledi.

‘YEREL TELEVÄ°ZYONLAR ZOR DURUMDA’

Yerel televizyonlarÄ±n sabit kur üzerinden de olsa 15 bin ila 21 dolar arasÄ±nda her ay TÜRKSAT’a kira ödediÄŸini dile getiren Sertel, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“DolarÄ± sabitleseniz de dolarÄ± kaldÄ±ramamanÄ±z gerçekten Anadolu’dan uyduya çÄ±kan ve kendi kentlerindeki haberleri dünyanÄ±n her yerinde yaÅŸayan hemÅŸehrilerine ulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan televizyon sahiplerini çok zor durumda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Ben bunu daha önce de Meclis kürsüsünde ve KÄ°T komisyonunda dile getirdim. Ancak verilen yanÄ±tlarda ‘YaygÄ±n kanallar ile yerel televizyonlar arasÄ±nda ayrÄ±m yapamayÄ±z. Biz sabitlediÄŸimiz zaman kira giderini, reklam giderine de bakmayÄ±z, onlarÄ±n ekonomik tablosuna da bakmayÄ±z’ ÅŸeklinde bir bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±z var. Ben bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorum. AdÄ±yaman’da ya da Malatya’da ya da Kayseri’de ya da Van’da ya da DiyarbakÄ±r’da ya da MuÅŸ’ta, Urfa’da hangi ilde olursa olsun bir televizyon kanalÄ±nÄ±n reklam pastasÄ±nÄ±n yaygÄ±n medya açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda çok dar ve kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸu gerçeÄŸi ortada. Bunu bir kez daha ÅŸirket olarak gözden geçirmenizde yarar var çünkü sizin gelir kaynaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n çok önemli bir bölümünü uydu kiralarÄ± oluÅŸturuyor ve bu uydu kiralarÄ±nÄ± eÄŸer o kanallar yaÅŸarsa almaya devam edeceksiniz. EÄŸer o kanallar ayakta duramazsa ve kapanÄ±rlarsa sizin uydu kirasÄ± alacak televizyon kanalÄ± bulamamanÄ±z halinde, TÜRKSAT istediÄŸi kadar uydu fÄ±rlatsÄ±n, bu, haberleÅŸme çaÄŸÄ±nda televizyonlarÄ±n yayÄ±nlarÄ±na üstü örtülü bir sansür gibi gelir ve bu ekonomik tablo bu kanallarÄ±n birer birer kapanmasÄ±na yol açar. Bunu özellikle dikkatinize bir kez daha çekiyorum.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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