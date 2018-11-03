'KÄ±sa mesafe' yolcu almadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen taksi trafikten men edildi

BeÅŸiktaÅŸ'ta koltuk deÄŸnekli bir kiÅŸiyi 'kÄ±sa mesafe' gerekÃ§esiyle aracÄ±na almadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen taksi trafikten men edildi.

Ä°stanbul 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde koltuk deÄŸnekli bir kiÅŸinin yoldan geçen taksiyi durdurup, gideceÄŸi yeri söyleyince taksi sürücüsü kÄ±sa mesafe diye yolcuyu almadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu ile kaydettiÄŸi görüntülerde hemen ardÄ±ndan bir kadÄ±n aynÄ± taksiye binmek istedi fakat o da boÅŸ taksiye alÄ±nmadÄ±. OlayÄ± görüntüleyen kiÅŸi “Evet görüyorsunuz taksici ÅŸu anda kÄ±sa mesafeleri almÄ±yor, sakat bir vatandaÅŸ var almÄ±yor. Herkes taksi bekliyor taksici yolcu seçiyor. AyaÄŸÄ± sakat bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z böyle bekliyor, bakÄ±n boÅŸ taksi” diye yorumlayÄ±p sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±. Görüntülerin ortaya çÄ±kmasÄ±yla harekete geçen Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Sivil Trafik AmirliÄŸi ekipleri araç plakasÄ±nÄ± tespit ederek ulaÅŸtÄ±klarÄ± taksi sürücüsü Mehmet Güç'ü gözaltÄ±na aldÄ±.

1706 TL CEZA KESÄ°LÄ°P TRAFÄ°KTEN MEN EDÄ°LDÄ°

Polis merkezine götürülen sürücüye çalÄ±ÅŸma izninin ruhsat süresi bittiÄŸi halde yolcu taÅŸÄ±mak, muayene sonrasÄ±nda emniyetsiz raporu verilen aracÄ±n trafiÄŸe çÄ±karÄ±lmasÄ±, trafik güvenliÄŸi ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diÄŸer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak ve taÅŸÄ±t yolu üzerinde otobüs duraklarÄ±nda duraklamak maddelerinden araç sahibi ve sürücüye toplam bin 706 lira idari para cezasÄ± kesildi. AyrÄ±ca taksici Mehmet Güç, sürücü belgesine 30 ceza puanÄ± eklenip araç eksikliklerini tamamlayÄ±ncaya kadar trafikten men edildi.

‘KESÄ°NLÄ°KLE YANLIÅž ANLAÅžILMA VAR, AÇ OLUNCA BAÅž DÖNMESÄ° OLUYOR’

Polis merkezi çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan taksici Mehmet Güç “Bu olayda bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma var. AlmadÄ±ÄŸÄ±m söylenen ilk arkadaÅŸ bana sadece adres sordu, sonrasÄ±ndaki hanÄ±mefendiye çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±, yemeÄŸe gideceÄŸimi söyledim. Bizim daha iyi hizmet verebilmek için dinç durmamÄ±z lazÄ±m. Bizim de kendimize göre ihtiyaçlarÄ±mÄ±z var. Aç olunca baÅŸ dönmesi oluyor trafikte saÄŸlÄ±klÄ± olamÄ±yoruz. Bunu çeken arkadaÅŸ diyalogu bilmeden bizi ÅŸikayet etmiÅŸ ama kesinlikle bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma var. Biz bu ÅŸikayetlerin yolculardan alÄ±nmasÄ±nÄ± daha çok istiyoruz. YakÄ±n kÄ±sa mesafe diye bir diyalog yok arkadaÅŸ bana sadece adres sordu. Evrak eksikliÄŸinden aracÄ±m baÄŸlandÄ±, para cezasÄ± uygulandÄ±. KeÅŸke o arkadaÅŸ gelse de ben adres sordum diye söylese, arkadaÅŸÄ±n baÅŸÄ±nÄ± neden yaktÄ±nÄ±z dese. Taksicilik benim baba mesleÄŸim. 5 yÄ±ldÄ±r ben de bu iÅŸi yapÄ±yorum. Daha önce bir sefer bile trafik cezasÄ± yemedim. Biz o kadar kurallara uyuyoruz” diye konuÅŸtu. Eksikleri tamamlanana kadar trafikten men edilen taksi emniyet otoparkÄ±na çekildi. (DHA)

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