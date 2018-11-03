Ä°HD 19. OlaÄŸan Genel Kurulu toplandÄ±

Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek 19. Ä°HD Genel Kurulu Ankaraâ€™da baÅŸladÄ±. Antidemokratik uygulamalara dikkat Ã§ekilen genel kurulda mÃ¼cadele vurgusu yapÄ±ldÄ±.

Ä°HD 19. OlaÄŸan Genel Kurulu'nda, tek adam rejiminin inÅŸasÄ±na varan süreçte artan insan haklarÄ± ihlalleri ve antidemokratik uygulamalara tepki vardÄ±. Cumartesi Anneleri'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± genel kurulda, Galatasaray Lisesi önünde izin verilmeyen oturma eylemi için hep birlikte merdivenlerde oturma eylemi yapÄ±ldÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) 19. OlaÄŸan Genel Kurulu Ankara'da toplandÄ±. Ä°HD'nin eski genel baÅŸkanÄ± AkÄ±n Birdal'Ä±n divan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± genel kurul iki gün sürecek. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli ve milletvekilleri, Halkevleri EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DilÅŸat AktaÅŸ, Emek Partisi Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan, KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik ve birçok sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve Cumartesi Anneleri’nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± genel kurulda, uluslararasÄ± konuklar arasÄ±nda Hollanda Elçisi Jan Willem Scholten, Danimarka elçisi Katrine Thorup, Ä°sveç’ten gazeteci Jookim Medin, FIDH BaÅŸkanÄ± Dimitris Christopoulos ve Euromed RÄ±ghts BaÅŸkanÄ± Wadih Al vardÄ±.

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, yeni bir çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k ve çözüm süreci ile birlikte demokratik bir anayasaya ihtiyaç olduÄŸunu söyledi. BaÅŸta gazeteciler olmak üzere ifade özgürlüÄŸü önündeki baskÄ±larÄ±n kalkmasÄ± gerektiÄŸini belirten TürkdoÄŸan, 100'den fazla tutuklu gazetecinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Siyasi iktidarÄ±n iki yÄ±l sürdürdüÄŸü OHAL döneminde çÄ±karÄ±lan 32 KHK aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, yüzlerce yasada binlerce deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TürkdoÄŸan, Anayasa Mahkemesinin KHK'lar karÅŸÄ±sÄ±nda seyirci kalmasÄ±na da tepki gösterdi. Hükümetin OHAL uygulamalarÄ±nÄ± 3 yÄ±l uzatan bir kanun düzenlemesi yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken TürkdoÄŸan, OHAL ve bölgede çatÄ±ÅŸma süreciyle birlikte iÅŸkence ve kötü muamele olaylarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Cezaevindeki kötü muamelelere karÅŸÄ± daha fazla çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten TürkdoÄŸan, Ä°mralÄ±'da hapis yatan Abdullah Öcalan'Ä±n üzerindeki tecritin de kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. OHAL ilanÄ± ile birlikte toplantÄ± ve gösteri hakkÄ±, grev hakkÄ± konusunda da çok sayÄ±da ihlal yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TürkdoÄŸan, seçilmiÅŸ belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yerine kayyÄ±mlarÄ±n atanmasÄ±nÄ±n Kürt halkÄ±nÄ±n iradesine yönelik bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. TürkdoÄŸan, tutuklu milletvekili Leyla Güven, DiyarbakÄ±r Belediyesi eski baÅŸkanÄ± Gülten KÄ±ÅŸanak, ve aynÄ± zamanda derneklerinin genel kurul delegesi olan HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Birçok emek ve meslek örgütü yöneticisi, akademisyenin Türkiye'deki baskÄ± ortamÄ± nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TürkdoÄŸan, önümüzdeki zorlu süreçte de mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

EGEMENLERE BENZEMEMEMÄ°Z GEREKÄ°YOR

Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Eren Keskin, bugüne kadar görünürdeki devletle deÄŸil gerçek devletle yüz yüze geldiklerini belirterek “Eskiden derin devlete biat eden güçsüz hükümetler vardÄ±. Ancak ÅŸimdi tek bir kiÅŸi etrafÄ±nda devlet var. Mehmet AÄŸar, Tansu Çiller hep ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda. AÄŸarÄ±n oÄŸlum gibi dediÄŸi kiÅŸi Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor” dedi. Ä°HD'nin 12 Eylül darbesine karÅŸÄ± çÄ±kan ilk kitle örgütü olduÄŸunu hatÄ±rlatan Keskin, o zamanlar bile ifade özgürlüÄŸünün bu kadar baskÄ± altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DemirtaÅŸ, Aysel TuÄŸluk'un olduÄŸu gibi Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da ifade özgürlüÄŸünü savunmak zorunda olduklarÄ±nÄ± belirten Keskin, “Egemenimize benzemememiz gerekiyor” dedi.

CUMARTESÄ° ANNELERÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE OTURMA EYLEMÄ°

YabancÄ± konuk konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cumartesi Anneleri’nin de katÄ±lÄ±mÄ±yla binanÄ±n önünde oturma eylemi yapÄ±ldÄ±. Oturma eyleminde Cumartesi Anneleri’nin oturma eyleminin yasaklanmasÄ± üzerine 701. haftadan beri Ä°HD Ä°stanbul ÅŸubesi önünde yapÄ±lmasÄ±na tepki gösterildi. Cumartesi Anneleri’nden Hanife YÄ±ldÄ±z, “Bizim insanlara derdimizi anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir alan vardÄ±, o da yasaklandÄ±. Biz 23 yÄ±ldÄ±r meydanlardayÄ±z, siz de 16 yÄ±ldÄ±r hükümettesiniz. Siz daha yanÄ± baÅŸÄ±nÄ±zdakileri yargÄ±layamÄ±yorsunuz, nasÄ±l Suudi Arabistan KonsolosluÄŸundaki cinayeti yargÄ±layacaksÄ±nÄ±z?” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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