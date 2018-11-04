'Yazmaya ve korkuyu anlatmaya devam'

Özlem ERTAN

Işın Beril Tetik, Galip Dursun ve Demokan Atasoy, Türkiye’de korku edebiyatı denince ilk akla gelen isimler arasında. On yıldan uzun süredir korku edebiyatı alanında çalışmalar yapan üç yazar, öyküleriyle bu yazın türünün gelişimine ve tanınırlık kazanmasına katkıda bulunmakla kalmıyor, altı sezondur hazırlayıp sundukları podcast programı ‘Gerisi Hikâye’ ile de korku kültürünü meraklılarına tanıtıyor, bu alanda isteyen herkesin başvurabileceği bir arşiv oluşturuyor.

‘İTHAL FİKİRLERLE BİR YERE VARILAMAZDI’

Anadolu toprakları kültürün hemen hemen her alanında olduğu gibi korku anlatıları, efsaneleri bakımından da çok zengin. Gulyabaniler, karabasanlar, karakoncoloslar, vampirler, cinler, hortlaklar, albastılar ve daha niceleri Anadolu kültüründe ve halk anlatılarında önemli bir yere sahip. Özellikle kırsal kesimde bu yaratıkların başrolde olduğu hikâyeler hâlâ kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Işın Beril Tetik, Galip Dursun ve Demokan Atasoy’un öncülüğünde hazırlanan ve Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanan üç kitaptan oluşan ‘Anadolu Korku Öyküleri’ serisi, yaşadığımız toprakların kültüründen, söylencelerinden beslenen orijinal öyküler içeriyor.

Şimdi, “Yerel korku edebiyatını 2000’lerin başında ele aldık” diyen Galip Dursun’a bırakalım sözü: “Çünkü çeviri edebiyatından alınan ithal fikirlerle bir yere varılamadığını gördük. ‘Anadolu Korku Öyküleri’nden önce hepimiz şehir korkusu ve fantazyası yazıyorduk. Batı edebiyatına yabancı değiliz, ama ‘Anadolu Korku Öyküleri’nin yapılması gerekiyordu. Üç tane oldu, belki beşe de çıkabilir bu sayı. Anadolu coğrafyası çok zengin bir edebi malzeme sunuyor ve bu ‘İslamogotik’ ile sınırlı değil. Hitit, Frig, Bizans… Tüm Anadolu kültürlerinde korku öğeleri var.”

‘KORKU YAZANLARIN SAYISI ARTTI’

‘Gerisi Hikaye’nin altıncı sezonuna roman uyarlaması ‘Sharp Objects’ dizisini konuşarak giren, ardından Amerikan Gotik edebiyatının öncü yazarlarından Ambrose Bierce’i, korkunç masalları, 1978 yapımı ‘Halloween’ filmini ve Robot korkusunu masaya yatıran Galip Dursun, Işın Beril Tetik ve Demokan Atasoy’dan bu sezon yazarlar ve yönetmenler üzerinde yoğunlaşacaklarını öğreniyoruz.

Gerisi Hikâye podcast’i korku edebiyatı, sineması ve genel anlamda korku kültürü hakkında farkındalık oluşmasını sağladı. Işın Beril Tetik, bu konu hakkında şöyle diyor: “İnsanlar sohbetlerimiz hakkında görüş bildiriyor, işleyeceğimiz konular hakkında istekte bulunuyor. Takip ediliyoruz. Korku edebiyatında kalem oynatan yazarların sayısı da arttı. Bizim bu işe başladığımız dönemle şimdiki zaman arasında büyük fark var. Çünkü korku, yazarı da doyuran bir edebiyat türü. Herkes bir şeylerden korkar. Yazar da kendi korkularından beslenebilir.”

‘EDEBİ ANLAMDA MOTİVE EDİYOR’

Galip Dursun ise “Gerisi Hikâye bilgi ve bakış açısıdır” diyor ve şöyle devam ediyor: “100 küsur programdır üzerinde durduklarımız korku hakkında genel geçer, ansiklopedilerde bulunabilecek bilgiler değil. Amacımız bu alanda bir bakış açısı, perspektif yaratmaktı. Bunun da yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz. Korku kültürüyle ilgili farklı dillerdeki kaynakları da okuyoruz ve tartışma şeklinde geçiyor bizim programlarımız. Bizim beş yıl önce çektiğimiz programlar bugün de taze.”

Bu noktada Demokan Atasoy devreye giriyor: “Korku kültürünün tabu olduğunu düşünüyorlardı insanlar. Ancak sonra bizim kimseyi korkutmadığımızı, korku hakkında bilgi verdiğimizi gördüler. Her hafta bir konu üzerinde çalışıp bilgilerimizi insanlarla paylaşmak bizi edebi anlamda da motive etti. Üretimimizi arttırdı. Yazar arkadaşlarımızla birlikte bir sene içinde üç-dört kolektif öykü kitabı çıkarabilmemizde ‘Gerisi Hikaye’nin getirdiği motivasyonun da etkisi var.”

SESLİ KORKU KÜLTÜRÜ ARŞİVİ

Eğer korku edebiyatı, kültürü hakkında bilgi edinmek istiyorsanız internette beş yıllık geniş bir ‘Gerisi Hikâye’ arşivi var. Her biri farklı bir konuya ayrılmış yaklaşık birer saatlik bölümleri www.gerisihikayekorku.com adresinden ve iTunes’tan dinleyebilirsiniz. Hatta bilgisayarınıza indirip saklayabilirsiniz. Her bölümün altında ‘Gerisi Hikâye’ ekibinin o bölümü çalışırken yararlandıkları kaynakları da görebilirsiniz. Uzun lafın kısası özel olarak ilgilendiğiniz bir konu varsa ‘Gerisi Hikâye’ ekibi onunla ilgili kitaplara, makalelere de ulaşmanıza da yardımcı oluyor.

ETKİNLİKLERLE DOLU BİR SEZON

‘Gerisi Hikâye’ ekibi podcast dışında çeşitli mekânlarda korku kültürü ile ilgili etkinlikler de düzenliyor. Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nde ve Kadıköy’deki Karga Bar’da onları sık sık görebilirsiniz mesela. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı kapsamında da bir konuşması olacak ‘Gerisi Hikâye’ ekibinin. Oğlak Yayınları’nın düzenlediği “Konuşulmayan: Ölüm, Karanlık, Romantizm ve Tabu” başlıklı söyleşiyi 11 Kasım günü Beylikdüzü TÜYAP alanındaki Büyükada Salonu’nda, 12.00-13.00 arasında izleyebilirsiniz. ‘Gerisi Hikâye’nin ve yazarların sosyal medya hesaplarından gelecek etkinliklerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Galip Dursun’un “Pusova”, Işın Beril Tetik’in “Kara Kara Kapkara” adlı öykü kitapları ile Demokan Atasoy’un “Konuşulmayan” isimli romanını tüm edebiyatseverlere tavsiye ederek bitirelim bu yazıyı.