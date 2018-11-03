Kamucu TavÄ±r dergisi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±

BirleÅŸik Kamu-Ä°ÅŸ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan Kamucu TavÄ±r dergisinin ilk sayÄ±sÄ± â€˜Kamu Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± GerÃ§eÄŸiâ€™ kapak konusu ile Ã§Ä±ktÄ±.

BirleÅŸik Kamu Ä°ÅŸ Görenleri SendikalarÄ± Konfederasyonu (BirleÅŸik Kamu-Ä°ÅŸ) tarafÄ±ndan kurulan BirleÅŸik Kamu-Ä°ÅŸ AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin (KAMU-AR) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± “Kamucu TavÄ±r” dergisi güz sayÄ±sÄ± ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir editörlüÄŸünde çÄ±kan dergi amacÄ±nÄ± sorunlara emekçi açÄ±sÄ±ndan bakmak, kamucu, toplucu bir perspektif izlemek ve emeÄŸi merkeze alan çözümler üretmek olarak açÄ±kladÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± ile alanÄ±nda önemli bir merkez haline gelmeyi ve kamucu, toplumcu bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n, emek ve sÄ±nÄ±f siyasetinin temel politik hat olarak benimsenmesi için önemli rol oynamayÄ± hedefleyen ve ilk sayÄ±sÄ±nÄ±n kapak konusunu ‘Kamu ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± GerçeÄŸi’ olarak belirleyen dergiye Korkut Boratav, Birgül Ayman Güler, OÄŸuz Oyan ve Gamze Yücesan-Özdemir yazÄ±larÄ± ile katkÄ±da bulundu. “Konfederasyondan” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile BirleÅŸik Kamu-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet BalÄ±k'Ä±n yazÄ±sÄ±na yer verilen dergide ayrÄ±ca “HalkÄ±n Ekonomisi”, “Mücadele GünlüÄŸü”, “Kamu Emek Mücadelesi Tarihinden Kesitler”, “Toplumcu KadÄ±n” ve “Emek ve Sanat” baÅŸlÄ±klÄ± bölümler de bulunuyor. (Ankara/EVRENSEL)

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