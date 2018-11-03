Cumartesi Anneleri NazÄ±m GÃ¼lmez iÃ§in adalet istedi

Cumartesi Anneleri 710. haftada gerÃ§ekleÅŸtirdikleri eylemde gÃ¶zaltÄ±nda kaybedilen NazÄ±m GÃ¼lmezâ€™in akÄ±betini sordu.

Zorla kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak ve faillerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 23 yÄ±ldÄ±r mücadele eden Cumartesi Anneleri, 710. hafta eyleminde gözaltÄ±nda kaybedilen NazÄ±m Gülmez için adalet istedi.

Adalet mücadelesini 23 yÄ±ldÄ±r sürdüren Cumartesi Anneleri, 700. haftadan bu yana Galatasaray MeydanÄ±’na çÄ±karÄ±lmÄ±yor. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun talimatÄ± ile BeyoÄŸlu KaymakamÄ± tarafÄ±ndan yasaklanan Cumartesi Anneleri eylemi bu hafta da Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde yapÄ±ldÄ±. Cumartesi Anneleri’nin 710. hafta eylemi, HDP Milletvekili Hüda Kaya ve Oya Ersoy, CHP Milletvekilleri Ali Åžeker ve Ä°lhan Cihaner ile insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti.

‘KAYIPLARIMIZI UNUTMAYACAÄžIZ’

710. haftanÄ±n basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi’nden Sebla Arcan okudu. Galatasaray MeydanÄ±’nda toplanmalarÄ±nÄ±n polis zoruyla engellendiÄŸini söyleyen Arcan, “KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± unutmamÄ±zÄ± istiyorlar, unutmayacaÄŸÄ±z! Adaletin tesis edildiÄŸi, herkes için hukuki güvenliÄŸin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± demokratik bir Türkiye talebimizden vazgeçmemizi istiyorlar, vazgeçmeyeceÄŸiz” dedi. Arcan, 24 yÄ±l önce gözaltÄ±nda kaybedilen NazÄ±m Gülmez dosyasÄ±ndaki cezasÄ±zlÄ±ÄŸa son verilmesini talep etti.

Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu’na girdikten sonra bir daha haber alÄ±namayan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybediliÅŸinin birinci ayÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatan Arcan ÅŸöyle devam etti:

“Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybediliÅŸi diplomatik çÄ±kar ve siyasi manevralarÄ±n gölgesinde kalÄ±yor. KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ve gözaltÄ±nda kaybedilen yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±beti açÄ±klansÄ±n.”

GÜLMEZ’Ä°N DOSYASINDA 24 YILDIR Ä°LERLEME YOK

TarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan 61 yaÅŸÄ±ndaki 9 çocuk babasÄ± NazÄ±m Gülmez, 14 Ekim 1994’te Dersim’in Hozat ilçesindeki TaÅŸÄ±tlÄ± köyünde, Bolu Komando TugayÄ±’na baÄŸlÄ± askerler tarafÄ±ndan, arazide kendilerine kÄ±lavuzluk etmesi için evinden alÄ±narak götürüldü. Gülmez ile birlikte 3 köylünün daha götürüldüÄŸü olaya muhtar ve tüm köylüler tanÄ±klÄ±k etti. Askerlerin Gülmez ile birlikte aldÄ±ÄŸÄ± 3 kiÅŸi bir süre sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ± ve köye döndüler. Ancak Gülmez’den bir daha haber alÄ±namadÄ±. Askeri yetkililer, eÅŸinin akÄ±betini soran Garip Gülmez’e, “Askerler almÄ±ÅŸ, sonra da Tunceli merkeze götürüp bÄ±rakmÄ±ÅŸ” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Garip Gülmez’in, “BÄ±rakÄ±lsaydÄ± eve gelirdi” itirazÄ± ise karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kaldÄ±. Bunun üzerine Gülmez ailesi Hozat SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na baÅŸvurdu. Hozat SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ElazÄ±ÄŸ Askeri SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Malatya DGM SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda gidip gelen dosyada herhangi bir ilerleme saÄŸlanamadÄ±.

‘TOPRAÄžI YASAKLIYORLAR’

Arcan’Ä±n ardÄ±ndan gözaltÄ±nda kaybedilen Cemil KÄ±rbayÄ±r’Ä±n kÄ±z kardeÅŸi Fatma KÄ±rbayÄ±r konuÅŸtu. 38 senedir kardeÅŸinin akÄ±betinden habersiz olduklarÄ±nÄ± söyleyen Fatma KÄ±rbayÄ±r, “38 senedir bu ateÅŸten gömleÄŸi bize giydirdiler. Annem, daÄŸ taÅŸ demeden buralara geldi, CumhurbaÅŸkanÄ±na gitti; CumhurbaÅŸkanÄ± ‘BulacaÄŸÄ±m’ dedi ama bulamadÄ±” dedi. Galatasaray MeydanÄ±’nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin de konuÅŸan Fatma KÄ±rbayÄ±r, “Bizim polisle bir iÅŸimiz yok katillerle iÅŸimiz var. Polislere diyorum, sizi bizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiriyorlar. Derdimiz yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± bizden alan devletin aldÄ±ÄŸÄ± gibi vermesi. AÄŸabeyimin cenazesini görmek istiyorum. TopraÄŸÄ± yasaklÄ±yorlar bize” dedi.

‘MÜCADELEYÄ° ANALARIMIZDAN DEVRALDIK’

GözaltÄ±nda kaybedilen RÄ±dvan Karakoç’un kardeÅŸi Hasan Karakoç da 10 haftadÄ±r süren yasaÄŸÄ±n ve polis ablukasÄ±nÄ±n utanç verici olduÄŸunu ifade etti. Hasan Karakoç, “HaksÄ±z, vicdansÄ±z kaybetme politikasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda insanca eylem yapmak için, insanlar mezar haklarÄ±na kavuÅŸsun, katiller yargÄ±lansÄ±n diye buradayÄ±z ama 23 yÄ±ldÄ±r yetkililerden cevap alamadÄ±k. Mücadeleyi analarÄ±mÄ±zdan babalarÄ±mÄ±zdan aldÄ±k ÅŸimdi dördüncü kuÅŸak sürdürüyor. Bu alanda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren analarÄ±n mirasçÄ±larÄ± olarak buradayÄ±z. 23 yÄ±ldÄ±r buradayÄ±z biz vazgeçsek insanlÄ±k vazgeçmeyecek. Biz mücadele edeceÄŸiz siz de utancÄ±nÄ±zdan yerin dibine gireceksiniz. TorunlarÄ±nÄ±zÄ±n çocuklarÄ±nÄ±zÄ±n yüzüne bakamayacak yüzünüzü saklayacak yer arayacaksÄ±nÄ±z. BakalÄ±m tarih önünde kim utanacak!” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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