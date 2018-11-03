Pancar Ã¼reticileri: Åžirketlerin kanunlarÄ±na uymak zorunda kalÄ±yoruz

Aksaray'da pancar Ã¼reticileri ÅŸeker pancarÄ±ndaki kota uygulamasÄ±nÄ± protesto etti.

Åžeker FabrikalarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesi nedeniyle yaÅŸanan maÄŸduriyetler sürüyor. Aksaray’da sabah erken saatlerinde traktörleriyle 15 Temmuz Milli Ä°rade MeydanÄ±'na gelen üreticiler, günlük kotayla maÄŸdur duruma düÅŸtüklerini ifade ederek bu durumun düzeltilmesini istedi.

Pancarda sÄ±kÄ±ntÄ± çektiÄŸini belerten üretici Selim Türkmen, “PancarlarÄ±mÄ±zÄ± fabrikaya yÄ±kamÄ±yoruz. Benim 2 bin ton kotam var, bana günlük 2-3 kasa pancar veriyor. PeriÅŸanÄ±z” dedi.

ÅžÄ°RKETLERÄ°N KANUNLARINA MAHKUM OLDULAR

Özel ÅŸirketin kanunlarÄ±na uymak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten çiftçi Ä°lker Aslan, “Arotol'da çiftçilik yapÄ±yorum. SözleÅŸmemizi Bor Åžeker FabrikasÄ± ile imzalamamÄ±za raÄŸmen ÅŸu anda özel ÅŸirketin kanunlarÄ±na uymak zorunda kalÄ±yoruz. Yeterli alÄ±m yapmÄ±yorlar. Kantarda alÄ±m yapmÄ±yor. Bu nedenden de bizler maÄŸduruz. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Aksaray/DHA)

Åžeker fabrikasÄ±ndan paralarÄ±nÄ± alamayan Ã¼reticiler yol kapattÄ±

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