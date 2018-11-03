Minareden â€˜ayÄ±â€™ uyarÄ±sÄ±: Ormana tek baÅŸÄ±nÄ±za gitmeyin

Trabzon ÅžalpazarÄ±â€™da halkÄ± tedirgin eden ayÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± minareden halka uyarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Trabzon'un ÅžalpazarÄ± ilçesinde son günlerde artan ayÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± vatandaÅŸlarÄ± tedirgin etti. Mahalleye inen ayÄ±lar, arÄ± kovanlarÄ±na, büyük ve küçükbaÅŸ hayvanlara saldÄ±rÄ±rken, tarÄ±m ürünlerine zarar veriyor. AyÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± köy camisinin hoparlöründen uyarÄ± anonslarÄ± yapÄ±ldÄ±.

DoÄŸu Karadeniz'de, bazÄ± illerde yapÄ±lan yaban hayatÄ± envanter çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda sayÄ±larÄ±nda önceki yÄ±llara oranla artÄ±ÅŸ olduÄŸu belirlenen ayÄ±lar, halkÄ± tedirgin etmeye baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde Trabzon'un ÅžalpazarÄ± ilçesi Gökçeköy Mahallesi'nde köy merasÄ±nda otlatÄ±lan Ali Komut'a ait büyükbaÅŸ sürüsüne saldÄ±ran ve 2 hayvanÄ±nÄ±n ölümüne neden olan ayÄ±lar, yöre sakinlerine de korku dolu anlar yaÅŸatÄ±yor.

AyÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± mahalle muhtarlÄ±ÄŸÄ± harekete geçip, cami hoparlörlerinden uyarÄ± anonslarÄ± yaptÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Camiden 'Artan ayÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±ndan dolayÄ± ormanlara tek baÅŸÄ±nÄ±za gitmeyiniz, çoluk çocuÄŸunuzu tek baÅŸlarÄ±na ormanlara salmayÄ±nÄ±z' diye uyarÄ± anonslarÄ± yapÄ±lan mahallede, yöre sakinleri korku ve endiÅŸelendiklerini belirtti, sorunlarÄ±nÄ±n giderilmesi için de yetkililerden yardÄ±m istedi.

‘DEVLET AYILARA SAHÄ°P ÇIKIYOR’

Sürüsüne saldÄ±ran ayÄ±larÄ±n hayvanlarÄ±nÄ± telef ettiÄŸini belirten yöre sakini Ali Komut, “AyÄ±lar, gündüz vakti merada otlayan sürümüze denk geldi ve sÄ±ÄŸÄ±rlarÄ±mÄ±za saldÄ±rdÄ±. AyÄ±lara devlet sahip çÄ±kÄ±yor. AyÄ±lar, her yÄ±l evlerimizin kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rÄ±yor. Yetkililer artÄ±k buna çare bulsun, ayÄ±lar artÄ±k insanlara saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±” dedi.

AyÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Maksut Çolak da, insanlarÄ±n tedirginlik yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Çolak, “AyÄ±lar artÄ±k bize saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Devlet bunlara bir çare bulsun” diye konuÅŸtu.

‘AYI VAR DÄ°YE KÖYÜMÜZÜ TERK EDECEK DEÄžÄ°LÄ°Z’

Gökçeköy Mahallesi muhtarÄ± Turan Köse ise camilerden anons ettirip önlem aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Köse, “Köyümüzde ayÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± var. BurasÄ± orman köyüdür. Av yasaÄŸÄ± olduÄŸu için ayÄ±lara dokunamÄ±yoruz. Camilerden anons ettiriyoruz insanlar dikkatli olsun diye. Köyümüzde ayÄ± var diye burayÄ± terk edecek deÄŸiliz” diyerek yetkililerden yardÄ±m istedi.

AyÄ±larÄ±n kapÄ±larÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Halime Küçük, “Evde yatarken bile 'içeri ayÄ± girer' diye korkudan uyuyamÄ±yoruz. Kilit üstüne kilit vurduk. AyÄ± nereden çÄ±kacak belli deÄŸil. Tarlada tek baÅŸÄ±mÄ±za duramÄ±yoruz” dedi.

Fatma Güler ise, “Allah ayÄ±ya rast getirmesin adamÄ±. Buralarda gündüz dolaÅŸabiliyoruz ama akÅŸamlarÄ± buradan geçmek mümkün deÄŸil” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

PROFESÖR: AYILAR DOKUNULMAZLIK KAZANDI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban HayatÄ± Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü ÖÄŸretim Görevlisi Prof. Dr. ÅžaÄŸdan BaÅŸkaya ise, ayÄ±larÄ±n bölgede popülasyonunun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek ÅŸöyle dedi:

“Eskiden olduÄŸundan daha fazla ayÄ± var doÄŸada. Bunu arazide yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her çalÄ±ÅŸmada görüyoruz. AyÄ±larÄ±n devlet eli ile avlattÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. AyÄ±lar Türkiye'de dokunulmazlÄ±k kazandÄ±. ArtÄ±k ormanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra köyleri de ele geçirdiler. Dünyaya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman ayÄ± ölümlerinde ilk sÄ±rayÄ± alÄ±yoruz.” (DHA)

www.evrensel.net