IsÄ±nmak iÃ§in kovada odun yakan Ã§ift zehirlendi: 1 Ã¶lÃ¼

Manisa AlaÅŸehirâ€™de soba kovasÄ±nda odun yakarak Ä±sÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ift karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendi: 1 Ã¶lÃ¼.

Manisa AlaÅŸehir’in Belenyaka Mahallesi'nde baÄŸ evinde yaÅŸayan Adem KaraoÄŸlan ve eÅŸi Keziban KaroÄŸlan, dün saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä±sÄ±nmak için açÄ±kta duran soba kovasÄ±na odun koyarak yaktÄ±. Saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda uyanan Adem KaraoÄŸlan, zehirlendiklerini fark etti. EÅŸini uyandÄ±rmak isteyen ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamayan Adem KaraoÄŸlan, bitiÅŸik evde oturan kardeÅŸi Mehmet KaraoÄŸlan'dan yardÄ±m istedi. Mehmet KaraoÄŸlan saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Gelen saÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Keziban KaraoÄŸlan'Ä±n karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüÄŸü belirlendi. Adem KaraoÄŸlan ise ambulansla AlaÅŸehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alÄ±ndÄ±.

Keziban KaraoÄŸlan'Ä±n cesedi, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi için Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Tedavisi süren Adem KaraoÄŸlan'Ä±n ifadesinde, “EÅŸim, ‘üÅŸüdüm’ dedi. SobayÄ± kurmamÄ±ÅŸtÄ±k. Evde bulunan soba kovasÄ±na asma kütüklerini koyarak yaktÄ±k. EÅŸim ayaklarÄ±nÄ± Ä±sÄ±tÄ±yordu. Ben de yan tarafta uzandÄ±m. Ä°kimiz de uyuyakalmÄ±ÅŸÄ±z. UyanÄ±p dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±m, kendimde bir yorgunluk hissettim. EÅŸimden yastÄ±k istedim, ses çÄ±kmadÄ±. Bir süre gelmeyince, içeriye girdim. EÅŸime baktÄ±ÄŸÄ±mda, hareketsiz yatÄ±yordu. KardeÅŸime haber verdim. Hastaneye geldik” dediÄŸi belirtildi. (DHA)

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