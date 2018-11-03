Hakkari'de 30 bÃ¶lge, Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Hakkari kent merkezi ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova'da 30 bÃ¶lge, 14 gÃ¼n sÃ¼reyle 'Ã¶zel gÃ¼venlik' bÃ¶lgesi ilan edildi.

Hakkari ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kent merkezi ile Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova'da 30 bölgenin 05-19 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda, 14 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiÄŸi belirtildi.ç Valilik açÄ±klamasÄ±nda “Günlük hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z büyük maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±rlar. Valilik makamÄ±mÄ±z, öncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldÄ±rÄ±dan korunmasÄ± maksadÄ±yla; bölgesinde emniyet ve asayiÅŸ temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadÄ±r. Bu tedbirler kapsamÄ±nda, 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereÄŸince; ilimiz merkez, Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 30 bölge, 05 KasÄ±m 2018 günü saat 00:00:01’den 19 KasÄ±m 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiÅŸ olup, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.” (DHA)

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