Diyanet turizme el atÄ±yor: Turistlere Ä°slam Ã¶ÄŸretilecek

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, gelecek yÄ±l turistler iÃ§in dini bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmayÄ± planlÄ±yor.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n gelecek yÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± uygulamalar arasÄ±nda dikkat çeken maddeler yer aldÄ±. Cumhuriyet’ten Sinan TartanoÄŸlu’nun haberine göre DÄ°B, Turist Rehberleri BirliÄŸi’yle (TUREB) turist rehberlerinin eÄŸitimi konusunda iÅŸbirliÄŸi protokolü imzalayacak. Amaç ‘turistlere Ä°slam diniyle ilgili doÄŸru bilgilendirme yapÄ±lmasÄ±.’

Protokol kapsamÄ±nda TUREB ve ilgili kurumlar, turist rehberlerine yönelik Ä°stanbul’da geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir konferans düzenleyecek.

Tarihi ve turistik camilerdeki ziyaretçilere yönelik yabancÄ± dillerde Ä°slam dinini, Ä°slam kültür ve medeniyetini, Kuran’Ä± ve Muhammed peygamberi tanÄ±tÄ±cÄ± broÅŸürler çÄ±karÄ±lacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 12:03

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