â€˜ABD'nin FETÃ– konusunda somut adÄ±mlar atmasÄ±nÄ± bekliyoruzâ€™

DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Sedat Ã–nal, â€˜FETÃ–â€™ konusunda ABDâ€™den somut adÄ±m beklediklerini sÃ¶yledi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Büyükelçi Sedat Önal'Ä±n ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± David Hale ve Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± John Rood ile görüÅŸtüÄŸü belirtildi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, “BaÅŸta elebaÅŸÄ±larÄ± olmak üzere, ABD'deki FETÖ mevcudiyetine iliÅŸkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarÄ±lmÄ±ÅŸ, yakÄ±n zamanda bu konuda somut adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± beklentimiz kayda geçirilmiÅŸtir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Büyükelçi Sedat Önal'Ä±n, 1- 2 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda Washington'u ziyaret ederek ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± David Hale ve Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± John Rood ile görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi.

GörüÅŸmelere iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

“GörüÅŸmelerde, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± arasÄ±nda daha önce mutabÄ±k kalÄ±nan Münbiç Yol HaritasÄ± uyarÄ±nca ortak devriyelerin baÅŸlatÄ±lmasÄ±ndan duyulan memnuniyet dile getirilmiÅŸ, tarafÄ±mÄ±zdan yol haritasÄ±nÄ±n tüm unsurlarÄ±yla uygulanmasÄ±nÄ±n önemi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu baÄŸlamda, ABD’nin PYD/YPG ile angajmanÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n gerek Türkiye’nin milli güvenliÄŸi, gerek Suriye’de sürdürülebilir barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n tesis edilmesi bakÄ±mÄ±ndan temel bir gereklilik olduÄŸunun altÄ± çizilmiÅŸtir. PYD/YPG’nin geçtiÄŸimiz günlerde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda yürüttüÄŸü provokatif faaliyetlere angajman kurallarÄ±mÄ±z çerçevesinde misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi, sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ±n ötesindeki terör faaliyetlerini kim olursa olsun tolere etmeyeceÄŸimizi söylemiÅŸ olduÄŸumuz ifade edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca, baÅŸta elebaÅŸÄ±larÄ± olmak üzere, ABD’deki FETÖ mevcudiyetine iliÅŸkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarÄ±lmÄ±ÅŸ, yakÄ±n zamanda bu konuda somut adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± beklentimiz kayda geçirilmiÅŸtir.” (DHA)

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