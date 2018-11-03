Ã–ÄŸrenci yurdunda doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±: 53 Ã¶ÄŸrenci zehirlendi

Siirt Kurtalanâ€™daki bir imam hatip kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunda doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan zehirlenen 53 Ã¶ÄŸrenci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸrencilerin durumu iyi.

Siirt Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi Kurtalan KÄ±z Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi ÖÄŸrenci Yurdu'nda dün akÅŸam saatlerinde, doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle bazÄ± öÄŸrenciler rahatsÄ±zlandÄ±. Yurt görevlilerinin ihbarÄ± üzerine AFAD, UMKE, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. RahatsÄ±zlanan 53 öÄŸrenci bölgedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Yurtta kalan diÄŸer öÄŸrenciler de tedbir amaçlÄ± tahliye edildi. OlayÄ± haber alan öÄŸrenci yakÄ±nlarÄ± da yurt binasÄ±nÄ±n olduÄŸu yere gelerek yetkililerden bilgi aldÄ±.

Kurtalan KaymakamÄ± Ä°hsan Emre AydÄ±n, Ä°lçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören öÄŸrencileri ziyaret edip, saÄŸlÄ±k durumlarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

ÇÄ±kÄ±ÅŸta gazetecilere açÄ±klama yapan Kaymakam AydÄ±n, yurtta ve bölgede araÅŸtÄ±rmalarÄ±n sürdüÄŸünü belirterek, “Olay tüm boyutlarÄ±yla araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Bölgede ÅŸu an araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gaz kokusu nedeniyle 53 öÄŸrenci etkilenmiÅŸ. Hayati tehlikeleri yok. Bir kilometrelik mesafede yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gaz ölçümünde herhangi bir gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±na da rastlamadÄ±k. ÖÄŸrencilerimizi sadece tedbir amaçlÄ± hastanede tutuyoruz. En kÄ±sa sürede taburcu olacaklar” dedi.

VALÄ°LÄ°K: GAZ SIZINTISI KAYNAKLI OLDUÄžU DEÄžERLENDÄ°RÄ°LÄ°YOR

Siirt ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, 150 öÄŸrencinin kaldÄ±ÄŸÄ± yurdun tedbir amaçlÄ± tahliye edildiÄŸi belirtilerek, “Siirt ili Kurtalan ilçesi Ä°mam Hatip KÄ±z öÄŸrenci yurdunda gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan kaynaklÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen zehirlenmede; 53 öÄŸrenci etkilenmiÅŸtir. 44 öÄŸrencimiz Kurtalan Devlet Hastanesi'ne, 7 öÄŸrencimiz Siirt Devlet Hastanesi, 2 öÄŸrencimiz de Siirt’teki özel hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. ÖÄŸrencilerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadÄ±r. Tedbir amacÄ± ile öÄŸrenciler yurttan tahliye edilmiÅŸtir. AFAD, UMKE ve güvenlik birimlerimiz tarafÄ±ndan olay ile ilgili araÅŸtÄ±rma ve incelemeler devam etmektedir. KÄ±z öÄŸrenci yurduna gaz bombasÄ± atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki haberler gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r” denildi. (DHA)

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