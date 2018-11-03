Cargill iÅŸÃ§ileri direniÅŸlerinin 200â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ pastayla kutladÄ±

SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸÃ§ileri, direniÅŸlerinin 200â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ pasta keserek kutladÄ±.

TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için Amerika’nÄ±n gÄ±da devi Cargill tarafÄ±ndan iÅŸten atÄ±lan 14 iÅŸçi, direniÅŸlerinin 200’üncü günü pasta keserek kutladÄ±. Hep birlikte pasta üzerindeki mumlarÄ± söndüren iÅŸçiler, “mücadeleye devam” dedi.

Fabrika önünde yapÄ±lan kutlamada konuÅŸan TekgÄ±da-Ä°ÅŸ Sendika UzmanÄ± Suat KarlÄ±kaya ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bu nice 200’lere dediÄŸimiz bir kutlama deÄŸil. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n biran önce çözülmesini istiyoruz. Cargill’den biran önce yapÄ±lan bu hatanÄ±n düzeltilmesini ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n biran önce iÅŸbaÅŸÄ± yapmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Aksi halde 100 gün, 200 gün, 300 gün olmasÄ± önemli deÄŸil. Bu bir hak mücadelesi, haklÄ± olan bir mücadeledir. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yalnÄ±zca sendika üyesi olduÄŸu için kapÄ±nÄ±n önüne koydular. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da haklarÄ± için mücadele ediyorlar. Ä°stedikleri tek bir ÅŸey var, iÅŸlerine geri dönmek. Ä°çeride insanlar fazla mesailerle, senelik izinlere çÄ±kamamakla ve mobingle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar. Ä°ÅŸler yetiÅŸmiyor. Buraya iÅŸçi alamazsÄ±nÄ±z. Biz bunu Cargill yönetimine söylüyoruz. TaÅŸeron üzerinden almÄ±ÅŸ olduÄŸunuz iÅŸçilerin de bir gün karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± size dönecektir. Biz burada halen TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ve Cargill iÅŸçisi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z olarak son kez Cargill yönetimine çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz; lütfen yapÄ±lan hatadan geri dönün, bunu bir kayÄ±p olarak düÅŸünmeyin, hatanÄ±zÄ± kabul etmek bir erdemdir. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸe geri dönmesi için gerekli adÄ±mlarÄ± biran önce atÄ±n.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

DireniÅŸimizin 200. Günü..



Sembolik olarak 200 günün hatÄ±rÄ±na pasta keselim dedik. AmacÄ±mÄ±z burada daha çok günler geçirip pasta kesmek deÄŸil, biz sadece iÅŸimizi geri istiyoruz. YapÄ±lan haksÄ±zlÄ±ktan vazgeçilinceye kadar da daha çok pasta keseriz.#CargillÄ°ÅŸçisiDireniyor #Cargill pic.twitter.com/S7MNbebcqW — Cargill Ä°ÅŸçi Komitesi (@cargilliscikom) 2 KasÄ±m 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 12:18

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