Sultangazi'de bir iÅŸ yerinde yangÄ±n

Ä°stanbul Sultangaziâ€™de 5 katlÄ± apartmanda bulunan iÅŸ yerinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Mahsur kalan 4 iÅŸÃ§i itfaiye ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Sultangazi'de 5 katlÄ± bir apartmanÄ±n en üst katÄ±ndan bulunan bir iÅŸ yerinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸyerinde mahsur kalan 4 iÅŸçi kurtarÄ±lÄ±rken, yangÄ±n itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

YangÄ±n, 08.30'da 50. YÄ±l Mahallesi Eski Edirne AsfaltÄ± 2000 Sokakta bulunan 5 katlÄ± iÅŸyerinin 5. kat ve çatÄ±sÄ±nda çÄ±ktÄ±. Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°ÅŸyerinde mahsur kalan 4 iÅŸçiden biri camÄ± kÄ±rÄ±p yan binaya geçerken, diÄŸer 3 iÅŸçi itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ yerindeki yangÄ±n itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

‘YANARAK ÖLCEÄžÄ°Z DÄ°YE KORKTUK’

YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda içeride olan ve yan binaya geçerek, kurtulan iÅŸçi Ramazan Zorba olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

“BurasÄ± ayakkabÄ± baÄŸcÄ±ÄŸÄ± üreten bir atölye. ÇalÄ±ÅŸÄ±yorduk, birden bire Aseton adÄ± verilen bir madde alev aldÄ±. Bir an burada kalÄ±p, yanarak öleceÄŸiz diye korktuk. Yan binaya geçerek, canÄ±mÄ± kurtardÄ±m. Ä°çeride kalan 3 arkadaÅŸÄ± da itfaiye ekipleri kurtardÄ±.” (DHA)

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