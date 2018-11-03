Ã‡avuoÄŸlu D-8â€™e Ã§aÄŸrÄ±: Yerli para kullanalÄ±m

D-8 GeliÅŸen Ãœlkeler TeÅŸkilatÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi 18'inci toplantÄ±sÄ± Antalya'da gerÃ§ekleÅŸti.

D-8 GeliÅŸen Ülkeler TeÅŸkilatÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi Antalya Serik’te toplandÄ±. ToplantÄ±ya, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet BakanÄ± Hammad Azhar, Nijerya DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Khadija Bukar, Malezya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dato Mahruki, MÄ±sÄ±r Ekonomik Ä°ÅŸlerden Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Said Hindam, BangladeÅŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahbub Uz Zaman ve Endonezya'dan Büyükelçi Mulya WÄ±rana katÄ±ldÄ±.

Aile fotoÄŸrafÄ± çekilmesiyle baÅŸlayan toplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, “Endonezya'daki trajik uçak kazasÄ± ve MÄ±sÄ±r'daki menfur terör saldÄ±rÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla kardeÅŸ Endonezya ve kardeÅŸ MÄ±sÄ±r halklarÄ±na en içten taziyelerimi iletiyorum” dedi.

10 YILLIK YOL HARÄ°TASI

Geçen yÄ±l Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ev sahipliÄŸinde D-8'in 20'nci kuruluÅŸ yÄ±l dönümünün kutlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, ilerleyen süreçte D-8’in yenilenmesi gerektiÄŸini söyledi:

“Türkiye olarak daha dinamik, uluslararasÄ± ekonomik geliÅŸmelere daha çok karÅŸÄ±lÄ±k verebilecek bir D-8'den yanayÄ±z. Keza yeni üyelerle gücümüzü ve potansiyelimizi daha da artÄ±rabiliriz. Bu konuda da üyeler arasÄ±nda farklÄ± görüÅŸler olabilir, doÄŸaldÄ±r. Ancak D-8'in daha etkin hale getirilmesi hepimizin yararÄ±na olduÄŸundan yapÄ±cÄ± diyalog ve müzakere yoluyla bir anlayÄ±ÅŸ birliÄŸine varabileceÄŸimizi inanÄ±yorum.”

Özel sektör kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da örgütün çalÄ±ÅŸmalarÄ±na önemli katkÄ±lar sunma potansiyeli bulunduÄŸunu iddia eden ÇavuÅŸoÄŸlu, “OnlarÄ± teÅŸvik etmemiz gerekiyor. D-8 ticaret ve sanayi odalarÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yürütmekte olan TOBB'u bu konuda son derece istekli görüyorum ve kendilerine teÅŸekkür ediyorum” dedi.

TÄ°CARETTE YERLÄ° PARA

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, ülkeler arasÄ±ndaki ticarette yerli para birimlerinin kullanÄ±lmasÄ± ile ilgili de açÄ±klamada bulundu:

“Ticari savaÅŸlarÄ±n olduÄŸu bir dönemi yaÅŸÄ±yoruz. Buna en güzel cevabÄ± kendi aramÄ±zdaki ticarette yerli ve milli paralarÄ±mÄ±zÄ± kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, Ukrayna, Ä°ran gibi ülkelerle ticaretimizi milli paralar üzerinden yürütmeye hazÄ±rlanÄ±yoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleÅŸtirmek mümkün.” (DHA)

www.evrensel.net