DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k krizin temel dinamiklerinden biri

Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi Marksizm SÃ¶yleÅŸileriâ€™nin ilki â€˜TÃ¼rkiye'nin ekonomik yapÄ±sÄ± ve kriz dinamikleriâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Can Deniz ERALDEMÄ°R

Ä°stanbul

Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ±'nÄ±n (SAV) düzenlediÄŸi “Türkiye'nin ekonomik yapÄ±sÄ± ve kriz dinamikleri” baÅŸlÄ±klÄ± söyleÅŸide konuÅŸan BahadÄ±r Özgür, içinden geçilen ekonomik kriz sürecinin dünü ve geleceÄŸini deÄŸerlendirdi. SAV bünyesindeki Marksist ÇalÄ±ÅŸma Grubu’nun düzenlediÄŸi Marksizm SöyleÅŸileri’nin ilkine katÄ±lan Gazeteci Özgür, Türkiye ekonomisinin dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n güncel krizin temel dinamiklerinden birisi olduÄŸunu vurguladÄ±.

Özgür, para politikalarÄ±yla ortaya çÄ±kan süreci, Goethe'nin ünlü baladÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi büyüleriyle çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± güçleri artÄ±k kontrol edemeyen büyücünün çÄ±raklarÄ±nÄ±n eylemlerine benzeterek söze baÅŸladÄ±: “Büyücünün çÄ±raklarÄ±, finansal krizi doÄŸrudan oluÅŸturan büyüme modelini oluÅŸturdular ve onu ÅŸimdi kontrol edemiyorlar.”

KÜRESEL KRÄ°ZÄ°N Ä°LANI

60 tane büyük Merkez BankasÄ±'nÄ±n üye olduÄŸu BIS'in (Bank for Ä°nternational Settlements) 2017 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± ve Genel sekreteri imzalÄ± “Devrim gerekiyor” manifestosuna atÄ±f yapan Özgür, dünya finansÄ±nda para politikalarÄ±nÄ±n artÄ±k iÅŸlemez bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dünya gayri safi milli hasÄ±la deÄŸerlerinin iki buçuk katÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ borç yüküne ve on katÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ finansal varlÄ±klardaki uyumsuzluÄŸa dikkat çeken Özgür, bu ortaya çÄ±kan ÅŸiÅŸkinliÄŸin varolan finansal mimarinin sürdürülemez olduÄŸunun manifestoda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Özgür, Davos'ta Trump'Ä±n küreselleÅŸmenin bittiÄŸini ilan etmesinde de bu durumun etkili olduÄŸunu belirtti ve ‘sarayda konuÅŸulanlarla bizim konuÅŸtuklarÄ±mÄ±z artÄ±k aynÄ±’ dedi.

BahadÄ±r Özgür, “1990 yÄ±lÄ±ndan sonra hegomonyasÄ±nÄ± kuran neoliberalizmin bankacÄ±lar tarafÄ±ndan artÄ±k iÅŸlevinin kalmadÄ±ÄŸÄ± ilan edilmiÅŸ durumda” dedi ve 2008 krizinin bu ilanÄ±n miladÄ± olduÄŸunu ifade etti.

2008 krizinin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda Büyük Buhran ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak çokça iÅŸlendiÄŸini belirten Özgür, biz de ise sadece ‘teÄŸet geçer’ denilerek ne olduÄŸu ve sonuçlarÄ±nÄ±n ne olabileceÄŸinin geçiÅŸtirildiÄŸini vurguladÄ±. Bugün içinden geçilen krizde 2008 krizi sonrasÄ±nda uygulanan politikalarÄ±n etkili olduÄŸunu söyleyen Özgür, “Neoliberal finansal mimarinin çözüldüÄŸünü ve onun üstüne oluÅŸan siyasi iktidarlarÄ±n ise çözülmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz” dedi. Hem Türkiye'de yaÅŸananlarÄ± hem de Brezilya'da ortaya çÄ±kan durumu hatÄ±rlatan Özgür, benzer ekonomilerde seçim üstünden hÄ±zla tek adam iktidarlarÄ±nÄ±n kurulduÄŸunu, geliÅŸmiÅŸ ülkelerde ise bunun demokrasi standartlarÄ±nÄ±n en asgari düzeye gerilemeyi getirdiÄŸine dikkat çekti. Özgür, bu krizin yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸuursuzluk ve kararsÄ±zlÄ±k halinin otoriter rejimlere ve faÅŸizme alan açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

‘2001 SONRASI FÄ°NANS SÄ°STEMÄ° ULUSLARARASI SÄ°STEME ENTEGRE EDÄ°LDÄ°’

2001 kriziyle Türkiye'de baÅŸka bir büyüme modeline geçiÅŸin gerçekleÅŸtirildiÄŸini ifade eden Özgür, “Krizden önce bütçe açÄ±ÄŸÄ±na yani kamunun borçlanmasÄ±na dayanan bir büyüme modeliyken, krizden sonra kamu borcunun yerini özel iÅŸletmeler ile vatandaÅŸÄ±n borcu aldÄ±, bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerini de cari açÄ±k aldÄ±” dedi. Enflasyonu merkeze alan, kur ve faizi içeren para politikasÄ± ile fiyat istikrarÄ± ve finansal istikrarÄ± önceleyen bir dönüÅŸüm olduÄŸuna dikkat çeken Özgür, “Böylece ülkedeki finans sistemi uluslararasÄ± finans sistemine entegre hale getirildi ve uluslararasÄ± mali sermayenin hareketine tabi kÄ±lÄ±ndÄ±” dedi. Bu modelin yüzde dört, beÅŸ oranlarÄ±nda büyüme sunmasÄ±na raÄŸmen ne reel ücretlerde ne de iÅŸsizlikte olumlu bir etki yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Özgür, 2006 yÄ±lÄ±nda bir kÄ±rÄ±lma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KÄ°MÄ°N BORCU?

Bu dönemde borç yükünün yüzde 70’ini kamu çekerken, yüzde 30 dolaylarÄ±nda özel sektör borcu olduÄŸuna deÄŸinen Özgür, 2006 yÄ±lÄ±ndan itibaren tablonun tersine döndüÄŸünü ifade etti. 2008 krizinde Türkiye ekonomisinin yüzde 14 küçüldüÄŸünü ve bir milyon kiÅŸinin iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Özgür “Yine de Türkiye'nin finansal kaynaklarÄ±nÄ± çok etkilemediÄŸi ve halka çok yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± için sanki bir kriz yokmuÅŸ gibi görüldü” dedi. Bu krizin seçimlerde AKP’nin tarihindeki en düÅŸük oy oranlarÄ±ndan birisini almasÄ±yla yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özgür, uluslararasÄ± Mortgage krizinin etkisini kÄ±rmak için kurulan uluslararasÄ± kredi havuzundan hükümet tarafÄ±ndan yararlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

2008 ile 2010 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda KCK, Ergenekon gibi davalar silsilesi, cemaatin yayÄ±lmasÄ± ve aynÄ± zamanda ErdoÄŸan'Ä±n AB ile iliÅŸkilerin bozulmasÄ± ve AydÄ±n DoÄŸan ile girilen savaÅŸÄ± hatÄ±rlatan Özgür, yandaÅŸ gazeteci ve yandaÅŸ iÅŸ adamÄ± gibi kavramlarÄ±n ön plana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. UstalÄ±k döneminin ve tek adam olma sürecinin aynÄ± zamanda dayandÄ±ÄŸÄ± sermayenin yaratÄ±lma süreci olduÄŸunu vurgulayan Özgür, kaynaÄŸÄ±nÄ± bu havuzdan ucuz kredilerle aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Özgür, AKP hükümetinin Yap Ä°ÅŸlet Devret modelini kamu özel iÅŸbirliÄŸi projesine çevirdiÄŸini hatÄ±rlattÄ± ve bütün kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± bu araç üstünden yapmak adÄ±na yasal deÄŸiÅŸiklikleri gerçekleÅŸtirdiÄŸini vurguladÄ±.

Kamu ihalesi alan ÅŸirketlerine yüzde yüz garanti verildiÄŸi, hazine garantili tahvil çÄ±karma hakkÄ± verildiÄŸini belirten Özgür, ÅŸirketlerin dövizle borçlanmasÄ±nÄ±n da saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti:

“Büyük altyapÄ± projeleri, yandaÅŸ iÅŸ adamlarÄ± bu uluslararasÄ± kredi havuzundan fonlanarak gerçekleÅŸtirildi.”

“Bizim popülizm yapÄ±yor dediÄŸimiz, uluslararasÄ± havuzdan çektiÄŸi ve Anadolu'da daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± bu ucuz kredilerde yatar” ifadelerini kullanan Özgür, Ä°ç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yüzde 70’lere varan, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de yüzde 45’leri bulan kredi artÄ±ÅŸÄ±na dikkat çekti. Bu kredilerin çoÄŸunu ev, araba ve tüketici kredisinin oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret etti.

‘PARANIN SAHÄ°BÄ° PARASINI ÇAÄžIRDI’

2013 yÄ±lÄ±na kadar uzanan bu kredili “refah” döneminin en eski burjuva kesimini bile rant ve kâr peÅŸinde inÅŸaata yönelttiÄŸini belirten Özgür, Türkiye ekonomisi perakende, inÅŸaat ve tüketime dönük bir kÄ±rÄ±lgan ekonomiye dönüÅŸtüÄŸünü, bugün de bu kredi borçlarÄ± ödenemediÄŸi için bir yapÄ±landÄ±rmaya geçtiÄŸini vurguladÄ±. 2013’de ABD'nin faiz artÄ±rÄ±mÄ± ile birlikte bu kaynaÄŸÄ±n yön deÄŸiÅŸtirmesiyle, “paranÄ±n sahibinin parasÄ±nÄ± çaÄŸÄ±rmasÄ±yla” dolarÄ±n birden deÄŸer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özgür, dÄ±ÅŸ kaynaÄŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bu krizin temel dinamiÄŸi olduÄŸunu belirtti ve “DÄ±ÅŸ kaynaÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir ekonomide dÄ±ÅŸ kaynaÄŸÄ±n çÄ±kmasÄ±yla birlikte bütün fiyatlarÄ±n yükselmesidir bu” dedi.

Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ±'nda (SAV) Marksist ÇalÄ±ÅŸma Grubu’nun düzenleyeceÄŸi Marksizm SöyleÅŸileri’nin ikincisi 6 AralÄ±k PerÅŸembe günü saat 19:00'da Taner Timur’un “Emperyalizm: Tarihsellik ve Güncellik” sunumuyla gerçekleÅŸtirilecek. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 10:34

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