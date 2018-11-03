ABD'li bakan da Trumpâ€™Ä±n mÃ¼lteci karÅŸÄ±tÄ± politikasÄ±na destek verdi

ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± Kirsjten M. Nielsen, mÃ¼lteci iÅŸÃ§i konvoyuna karÅŸÄ± binlerce asker gÃ¶revlendirmesini savundu.

ABD Ä°ç Güvenlik BakanÄ± Kirsjten M. Nielsen, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doÄŸru ilerleyen göçmen konvoyuna karÅŸÄ± 10-15 bin asker görevlendirmesine destek verdi.

Nielsen, New York'ta, düÅŸünce kuruluÅŸu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Konseyinin (Council on Foreign Relations) ABD'deki ara seçimler öncesi düzenlediÄŸi panele katÄ±ldÄ±.

Panel esnasÄ±nda, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doÄŸru ilerleyen göçmenlere karÅŸÄ± Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na 10-15 bin asker gönderilmesi ve Trump'Ä±n ‘güvenlik güçlerinin kendilerine ÅŸiÅŸe veya taÅŸ atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceÄŸi’ açÄ±klamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmesi sorulan Nielsen, bölgedeki askeri varlÄ±ÄŸÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± savundu.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, ‘mültecilerin tehlikeli olabileceÄŸine’ dair açÄ±klamalarÄ± da hatÄ±rlatÄ±lan Nielsen, “Molotof kokteylleri ve ateÅŸli silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± konuÅŸuncaya kadar, görevlilerimizin güvenliÄŸinden emin olmak benim görevim. Bu tür toplu göçler, göçmenlerin kendileri için de tehlikeli. Göç düzenli ve güvenli olmalÄ±” dedi.

PANEL ÇIKIÅžI PROTESTO

Nielsen, panelin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± binanÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda protesto edildi. Tutuklu mültecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için pankartlar taÅŸÄ±yan göstericiler, dakikalarca slogan attÄ±. Nielsen, göstericilerin arasÄ±ndan hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. (AA)

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