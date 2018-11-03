'Selman'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼ren timin yÃ¶neticisi' iddiasÄ±

Wall Street Journal gazetesi, Muhammed bin Selman'Ä±n basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± Kahtani'nin Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yÄ± Ã¶ldÃ¼ren timin yÃ¶neticisi olduÄŸunu iddia etti.

Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakÄ±n isimlerden olan ve Prens'in basÄ±n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Suud el-Kahtani'nin gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi için Ä°stanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduÄŸunu ileri sürdü.

ABD'de yayÄ±n yapan gazetelerden Wall Street Journal, Suudi Kraliyet Ailesinden bazÄ± kiÅŸiler, hükümet danÄ±ÅŸmanlarÄ±, BatÄ±lÄ± yetkililer, aktivistler gibi kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± 40 yaÅŸÄ±ndaki Suud el-Kahtani'nin KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için Ä°stanbul'a gönderilen suikast timini yöneten kiÅŸi olduÄŸunu iddia etti. Haberde, "Kahtani'nin bu cinayetteki muhtemel rolü, Suudi Arabistan'Ä±n Veliaht Prens'i bu iÅŸin dÄ±ÅŸÄ±nda tutma çabalarÄ±nÄ± da zora sokuyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Habere göre, Prens Muhammed bir taraftan ülkesinde sosyal reformlar yaparken, Prens'in en yakÄ±nÄ±ndaki isimlerden Kahtani de muhalif seslere karÅŸÄ± sÄ±fÄ±r tolerans politikasÄ± yürüttü ve basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n radarÄ±na giren ilk kiÅŸilerden biri KaÅŸÄ±kçÄ± oldu.

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KAÅžIKÇI'YI BAZI VAATLERLE SUUDÄ° ARABÄ°STAN'A ÇAÄžIRMIÅž

Anadolu AjasÄ±'nda yer alan habere göre Kahtani, önce KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n bazÄ± vaatlerle kandÄ±rÄ±larak Suudi Arabistan'a dönmesini saÄŸlamak istedi ve Suudi gazeteciye "Veliaht Prens editörlüÄŸünüze deÄŸer veriyor. Sizi tekrar Suudi Arabistan'da görmek istiyor." mesajÄ±nÄ± gönderdi. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ülkesine dönmemesi üzerine Suudi yönetimi gazetecinin oÄŸlu Salih'e ülkeden çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koydu ve Ä°stanbul'daki baÅŸkonsolosluktaki cinayet planlanmaya baÅŸlandÄ±.

Kaynaklara göre, KaÅŸÄ±kçÄ±'ya Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda 2 Ekim tarihi için randevu veren konsolosluk görevlisi de Kahtani ile sürekli iletiÅŸim halindeydi. Prens Muhammed bin Selman'Ä±n en güvendiÄŸi bir diÄŸer isim olan Suudi Arabistan Ä°stihbarat Åžefi YardÄ±mcÄ±sÄ± General Ahmed el-Assiri de Kahtani'den aldÄ±ÄŸÄ± emir doÄŸrultusunda suikast timini topladÄ±.

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KRAL SELMAN, KAHTANÄ° VE ASSÄ°RÄ°'YÄ° GÖREVDEN ALMIÅž

Suikast timinin Ä°stanbul'a giderken kullandÄ±ÄŸÄ± ve Prens Muhammed bin Selman'Ä±n ofisi tarafÄ±ndan kontrol edilen havayolu ÅŸirketine ait uçaklarÄ±n kullanÄ±m iznini onaylama görevinin de Kahtani'de olduÄŸunu vurgulayan kaynaklar, Kral Selman bin Abdulaziz'in KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin Türk yetkililerin topladÄ±ÄŸÄ± deliller hakkÄ±nda bilgilendirildikten sonra hem Assiri'yi hem de Kahtani'yi görevden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Åžu anda her iki yetkilinin de soruÅŸturma altÄ±nda olduÄŸunu aktaran kaynaklar, ne Kahtani ne de Assiri'nin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Kahtani'nin yerli basÄ±n üzerindeki kontrolü artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca sosyal medyada yazÄ±lanlarÄ±n kontrol edilmesi için 3 bin kiÅŸiden oluÅŸan bir heyet kurduÄŸunu dile getiren kaynaklar, Kahtani'nin kadÄ±n haklarÄ± savunucularÄ±nÄ± susturmak için de kampanya yürüttüÄŸü bilgisini paylaÅŸtÄ±.

AyrÄ±ca kaynaklar, Katar krizi, kadÄ±n haklarÄ± aktivistlerinin susturulmasÄ± gibi Muhammed bin Selman'Ä±n en tartÄ±ÅŸmalÄ± kararlarÄ±na Kahtani'nin öncülük ettiÄŸini kaydetti.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸünü kabul etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Maktul Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik iÅŸlemleri için girdiÄŸi Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda, daha önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda, baÅŸkonsolosluk binasÄ±na girer girmez boÄŸularak öldürülmüÅŸtür. Cesedi, boÄŸularak yine önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda parçalanarak yok edilmiÅŸtir." ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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