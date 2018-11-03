Bedelli askerlik baÅŸvurularÄ± yarÄ±n da alÄ±nacak

Bedelli askerlik mÃ¼racaatlarÄ± iÃ§in askerlik ÅŸubeleri yarÄ±n da mesai yapacak.

Askerlik ÅŸubelerinde bedelli baÅŸvurularÄ± için yarÄ±n da mesaiye devam edilecek. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, daha önce 3 KasÄ±m'da sona ereceÄŸi açÄ±klanan bedelli askerlik baÅŸvurularÄ±nda maÄŸduriyetler yaÅŸanmamasÄ± için askerlik ÅŸubelerinde hafta sonu da mesai yapÄ±lmasÄ±na yönelik kararÄ± kapsamÄ±nda, baÅŸvurular yarÄ±n da yapÄ±labilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik ÅŸubelerinde yarÄ±n da iÅŸlemlerini gerçekleÅŸtirebilecek.

Bedelli askerlik baÅŸvuru süreci yarÄ±n akÅŸam tamamlanacak.

ZÄ°RAAT BANKASI BEDELLÄ° HAFTA SONU DA ÖDEME ALACAK

Ziraat BankasÄ± da bedelli askerlik ödemelerini hafta sonu almaya devam edecek.

Bankadan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bedelli askerlik hizmeti baÅŸvurularÄ± için askerlik ÅŸubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olmasÄ± nedeniyle Ziraat BankasÄ± da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 ÅŸubesi ile bugün ve yarÄ±n saat 10.00 ile 17.00 arasÄ±nda bedelli askerlik ödemelerini almayÄ± sürdürecek. Bugün ve yarÄ±n açÄ±k olacak ÅŸubeler "www.ziraatbank.com.tr" internet sitesinden öÄŸrenilebilecek. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 16:02

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