ï»¿
FotoÄŸraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA
Askerlik ÅŸubelerinde yarÄ±n mesaiye devam edilecek
02 KasÄ±m 2018 22:44
Bedelli askerlik baÅŸvurularÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼ olmasÄ± nedeniyle askerlik ÅŸubeleri cumartesi de hizmet verecek.
Askerlik ÅŸubelerinde bedelli askerlik baÅŸvurularÄ± nedeniyle yarÄ±n da mesaiye devam edileceÄŸi bildirildi.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, bedelli askerlik hizmeti için son baÅŸvuru tarihinin 3 KasÄ±m 2018 olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Son baÅŸvuru gününün hafta sonu tatiline denk geldiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “VatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyetinin önlenmesi amacÄ±yla askerlik ÅŸubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek” ifadesi kullanÄ±ldÄ±. (AA)
www.evrensel.net