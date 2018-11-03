Askerlik ÅŸubelerinde bedelli mesaisi bugÃ¼n de devam edecek

Bedelli askerlik baÅŸvurularÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼ olmasÄ± nedeniyle askerlik ÅŸubeleri cumartesi de hizmet verecek.

Askerlik ÅŸubelerinde bedelli askerlik baÅŸvurularÄ± nedeniyle bugün de mesaiye devam edileceÄŸi bildirildi.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, bedelli askerlik hizmeti için son baÅŸvuru tarihinin 3 KasÄ±m 2018 olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Son baÅŸvuru gününün hafta sonu tatiline denk geldiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “VatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyetinin önlenmesi amacÄ±yla askerlik ÅŸubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek” ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

ZÄ°RAAT BANKASI BEDELLÄ° HAFTA SONU DA ÖDEME ALACAK

Ziraat BankasÄ± da bedelli askerlik ödemelerini hafta sonu almaya devam edecek.

Bankadan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bedelli askerlik hizmeti baÅŸvurularÄ± için askerlik ÅŸubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olmasÄ± nedeniyle Ziraat BankasÄ± da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 ÅŸubesi ile bugün ve yarÄ±n saat 10.00 ile 17.00 arasÄ±nda bedelli askerlik ödemelerini almayÄ± sürdürecek. Bugün ve yarÄ±n açÄ±k olacak ÅŸubeler "www.ziraatbank.com.tr" internet sitesinden öÄŸrenilebilecek. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 KasÄ±m 2018 09:39

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