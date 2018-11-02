ErdoÄŸan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetini Washington Postâ€™a yazdÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan: TÃ¼m kanÄ±tlarÄ± baÅŸta ABD olmak Ã¼zere dost Ã¼lkelerle paylaÅŸtÄ±k.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Washington Post için kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan Türkiye'nin duruÅŸunu anlattÄ±. ErdoÄŸan’Ä±n makalesinden öne çÄ±kan bölümler ÅŸöyle:

“Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n soÄŸukkanlÄ± biçimde bir suikast timi tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸünü öÄŸrendi. Cinayeti iÅŸleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 ÅŸüphelinin içinde olduÄŸunu biliyoruz.

Cemal’in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin en üst makamlarÄ±ndan geldiÄŸini de iyi biliyoruz. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n katlinin üzerinden bir ay geçti, kendisi, en azÄ±ndan Ä°slami usüllere uygun ÅŸekilde defnedilmeyi hak etmektedir.

Elimizde bulunan kanÄ±tlarÄ±, Amerika BirleÅŸik Devletleri baÅŸta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaÅŸtÄ±k.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Salman’Ä±n verdiÄŸine inanmam kesinlikle mümkün deÄŸildir.

Riyad ile uzun yÄ±llara dayanan dostluÄŸumuz, gözlerimizin önünde iÅŸlenen bu planlÄ± cinayeti görmezden geleceÄŸimiz anlamÄ±na gelmemektedir.

Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin topraÄŸÄ±nda böyle bir suç iÅŸlemeye cüret etmemelidir. (Aksi durumda) Çok ciddi sonuçlarÄ± olacaktÄ±r.

Suudi yetkililerin, adalet davasÄ±na hizmet etmek yerine KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kurban gittiÄŸi planlÄ± cinayetin üstünü örtme çabalarÄ± üzüntü verici.

Cemal’in öldürülmesinde, kuklacÄ±larÄ± teÅŸhis etmeye ve Suudi yetkililerin kime güvenerek bu hareketleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmaya mecburuz." (AA)

ABD, Suudilere KaÅŸÄ±kÃ§Ä± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± tutacak

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 22:31

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