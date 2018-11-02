Galatasaray-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± beraberlikle sonuÃ§landÄ±

Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinde ilk yarÄ± 1-0 sona erdi. Ä°kinci yarÄ±da ise peÅŸ peÅŸe gelen gollerin ardÄ±ndan beraberlikle sonuÃ§landÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasÄ±ndaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde tamamladÄ±. Devre arasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan ikinci yarÄ±da Galatasaray önce farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. 66 ve 72. dakikalarda gelen gollerle Fenerbahçe beraberliÄŸi yakaladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸma 2-2 beraberlikle sonuçlandÄ±.

MAÇTA DÄ°KKAT ÇEKEN ANLAR

8. dakikada Ömer Bayram'Ä±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol çaprazdan sert ÅŸutunda, top yandan auta çÄ±ktÄ±.

12. dakikada Onyekuru'nun saÄŸdan ortasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Sinan GümüÅŸ, saÄŸ çaprazdan düÅŸerken ÅŸutunu çekti ancak meÅŸin yuvarlak uzak direÄŸin yanÄ±ndan auta gitti.

18. dakikada Eljif Elmas'Ä±n pasÄ±yla savunma arkasÄ±na sarkan Ayew'den önce zamanÄ±nda kalesini terk eden Muslera, topu taca yollayarak önemli bir tehlikeyi savuÅŸturdu.

19. dakikada Benzia, uzaktan sert bir ÅŸekilde vurduÄŸu meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± az farkla yandan auta gönderdi.

20. dakikada Ömer Bayram'Ä±n soldan ortaladÄ±ÄŸÄ± top Isla'ya çarparak yön deÄŸiÅŸtirdi ve kaleye yöneldi. Kaleci Harun Tekin, son anda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kornere çeldi.

28. dakikada sol kanatta topla buluÅŸan Frey, Ozan Kabak'tan sÄ±yrÄ±ldÄ±ktan sonra ceza sahasÄ±na girdi. Serdar Aziz'in açÄ±sÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± Ä°sviçreli futbolcunun etkisiz ÅŸutunda, top kaleci Muslera'da kaldÄ±.

31. dakikada Galatasaray, derbide öne geçti. Belhanda'nÄ±n saÄŸdan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde arka direkte Serdar Aziz'in kafayla indirdiÄŸi topa altÄ±pasta dokunan Donk, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kaleci Harun Tekin'in üzerinden aÄŸlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Belhanda'nÄ±n saÄŸdan kullandÄ±ÄŸÄ± faulde altÄ±pas gerisinde yükselen Sinan GümüÅŸ'ün kafayla vurduÄŸu top, yan direkten döndü. Pozisyonun devamÄ±nda Fenerbahçe savunmasÄ± tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

42. dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen ev sahibi ekibin ataÄŸÄ±nda Belhanda'nÄ±n pasÄ±yla ceza sahasÄ± içi saÄŸ çaprazda buluÅŸan Onyekuru'nun vuruÅŸunda, top yandan auta çÄ±ktÄ±.

Mücadelenin ilk yarÄ±sÄ± sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin 1-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

49’uncu dakikada Martin Linnes’in kaydettiÄŸi golle Galatasaray skoru 2-0’a getirdi.

64’üncü dakikada Valbuena’nÄ±n ara pasÄ±nda ceza sahasÄ±nda giren Isla, Muslera’nÄ±n müdahalesiyle yerde kaldÄ±. VAR sistemiyle pozisyonu inceleyen hakem FÄ±rat AydÄ±nus penaltÄ± kararÄ± verdi.

66’ncÄ± dakikada penaltÄ±yÄ± kullanan Valbuena’nÄ±n farkÄ± 1’e indirdi.

72’nci dakikada topu aÄŸlara gönderen Jailson, skora denge getirdi.

MAÇ ÖNCESÄ° GERGÄ°NLÄ°K

Futbolcular maç öncesinden Ä±sÄ±nÄ±rken GalatasaraylÄ± Ryan Donk, taraftarÄ±n yanÄ±na giderken Fenerbahçeli oyuncularÄ±n arasÄ±ndan geçti. Bu esnada çarpÄ±ÅŸan Andrew Ayew ve Donk arasÄ±ndan gerginlik yaÅŸandÄ±. Ayew Donk’un üzerine yürürken diÄŸer futbolcular araya girdi.

Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Ali Koç, takÄ±m otobüsüyle Türk Telekom Stadyumu’na gitti. Galatasaray deplasmanÄ±na son olarak 12 Nisan 2009’da Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m gitmiÅŸti.

Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Türkiye A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik Direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi statta izledi.

KALP KRÄ°ZÄ° GEÇÄ°REN TARAFTAR HAYATINI KAYBETTÄ°

Öte yandan derbiyi izlemek için Türk Telekom Stadyumu’na giden bir Fenerbahçe taraftarÄ± üniversite öÄŸrencisi Koray Åžener fenalaÅŸtÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve kalp krizi geçirdiÄŸi belirtilen Åžener hayatÄ±nÄ± kaybetti. Åžener’in ölüm haberinin ardÄ±ndan Fenerbahçe taraftarlarÄ± stadyumu terk etme kararÄ± aldÄ±.

Fenerbahçe’den yapÄ±lan açÄ±klamada, “Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacaÄŸÄ± maç için stada gelen bir taraftarÄ±mÄ±zÄ±n, kalp krizi geçirerek vefat ettiÄŸini eÅŸsiz bir üzüntü ile öÄŸrendik. TaraftarÄ±mÄ±za Allah’tan rahmet; deÄŸerli ailesine ve camiamÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz” denildi.

Galatasaray da Fenerbahçeli taraftar için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. Mesajda, “Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarÄ±nÄ±n fenalaÅŸÄ±p hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve tüm müdahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini büyük bir üzüntüyle öÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Camia olarak, Fenerbahçe camiasÄ±na ve yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren taraftarÄ±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz” ifadelerine yer verildi.

BarÄ±ÅŸ YalçÄ±nsoy’un aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Åžener’in vefat haberi üzerine Fenerbahçe taraftarlarÄ± tribünü terk etti. TaraftarlarÄ±n hastaneye gittiÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

SÃ¼per Lig'de 11. hafta Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisiyle aÃ§Ä±lÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 22:57

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