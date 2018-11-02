BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Ã§atÄ±ÅŸmalara derhal son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanÄ±n en kötü insani krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de, krizin aciliyetinin ve yaklaÅŸan kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸa yer bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, çatÄ±ÅŸmalara derhal son verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde, Yemen'deki insani duruma iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

Yemen'de, dünyanÄ±n ‘insan kaynaklÄ±’ en kötü krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Guterres, “Yemen bugün uçurumun eÅŸiÄŸinde duruyor” diye konuÅŸtu.

Ülke nüfusunun yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan 14 milyon kiÅŸinin, kÄ±tlÄ±k riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunan Guterres, dünyanÄ±n en kötü insani krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de, krizin aciliyetinin ve yaklaÅŸan kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸa yer bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, çatÄ±ÅŸmalara derhal son verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

YaklaÅŸmakta olan felaketi engellemek için acilen atÄ±lmasÄ± gereken 4 adÄ±ma dikkati çeken Guterres, bunlarÄ± özellikle nüfusun yoÄŸun olduÄŸu ve kritik altyapÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgelerde çatÄ±ÅŸmalara derhal son verilmesi, ticari ve insani gÄ±da, yakÄ±t gibi ürünlerin kÄ±sÄ±tlama olmaksÄ±zÄ±n ülkeye giriÅŸine izin verilmesi, döviz kurunu dengeleme ve maaÅŸlarÄ± ödeme gibi kritik adÄ±mlar atÄ±larak Yemen ekonomisinin desteklenmesi ve insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n eriÅŸim alanlarÄ±nÄ± geniÅŸletebilmeleri için uluslararasÄ± ‘finansal desteÄŸin’ artÄ±rÄ±lmasÄ±” ÅŸeklinde sÄ±raladÄ±.

Guterres, “UluslararasÄ± toplum, Yemen'deki anlamsÄ±z ÅŸiddet döngüsünü durdurmak ve yaklaÅŸan felaketi önlemek için gerçek bir fÄ±rsata sahip” dedi.

Ülkedeki taraflarÄ±n müzakerelere baÅŸlamaya hazÄ±r olduÄŸu yönündeki açÄ±klamalarÄ± ise memnuniyetle karÅŸÄ±layan Guterres, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Yemen'de barÄ±ÅŸ fÄ±rsatÄ± var ve bu fÄ±rsat elden gitmemeli. TaraflarÄ±, bu ay sonunda BM denetiminde yapÄ±lacak istiÅŸarelerde, diyalog yoluyla engelleri aÅŸmaya ve sorunlarÄ± çözmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere ve diÄŸer paydaÅŸlara da bu krizi sona erdirmeye yönelik adÄ±mlar atmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum.” (BirleÅŸmiÅŸ Milletler/AA)

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